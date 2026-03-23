¿Vas tarde? Marchas CDMX hoy 23 de marzo en vivo: Rutas alternas y cierres EN VIVO

Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades que podrían verse afectadas hoy lunes 23 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de marchas y movilizaciones se basa en los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

