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¿Vas tarde? Marchas CDMX hoy 23 de marzo en vivo: Rutas alternas y cierres EN VIVO

¡Toma previsiones! No dejes que las manifestaciones en la CDMX interrumpan tu día; te dejamos las vías alternas y para evitar las marchas hoy lunes.

Autos en calles de la CDMX.
¿Qué pasa con las marchas hoy en CDMX?|X ovialcdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades que podrían verse afectadas hoy lunes 23 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de marchas y movilizaciones se basa en los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

¿Vas tarde? Marchas CDMX hoy 23 de marzo en vivo: Rutas alternas y cierres EN VIVO

Tránsito abundante en Avenida Universidad

Esta mañana hay circulación abundante en ambos sentidos de Avenida Universidad entre Arenal y Avenida Copilco.

Estas son las marchas agendadas para hoy

12:00 HORAS | Colectivo Plataforma 4:20

Se manifestarán en el Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, así como en el bajo puente de Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

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