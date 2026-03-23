¿Vas tarde? Marchas CDMX hoy 23 de marzo en vivo: Rutas alternas y cierres EN VIVO
¡Toma previsiones! No dejes que las manifestaciones en la CDMX interrumpan tu día; te dejamos las vías alternas y para evitar las marchas hoy lunes.
Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades que podrían verse afectadas hoy lunes 23 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de marchas y movilizaciones se basa en los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
¿Vas tarde? Marchas CDMX hoy 23 de marzo en vivo: Rutas alternas y cierres EN VIVO
Tránsito abundante en Avenida Universidad
Esta mañana hay circulación abundante en ambos sentidos de Avenida Universidad entre Arenal y Avenida Copilco.
Tránsito abundante en ambos sentidos de Av. Universidad entre Arenal y Av. Copilco. pic.twitter.com/HcN4kBqKpQ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 23, 2026
Estas son las marchas agendadas para hoy
12:00 HORAS | Colectivo Plataforma 4:20
Se manifestarán en el Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, así como en el bajo puente de Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.