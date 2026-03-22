¡Lo vinculan a proceso! Maestro del Colegio ubicado en la colonia Del Valle que grababa a sus alumnas se queda tras las rejas

¡Dan primer paso en caso de maestro depredador! Hace unos días se difundieron videos de un docente del Colegio Del Valle en la colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, grabando a sus alumnas de preparatoria bajo la falda.

Hoy, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció la vinculación a proceso de Enrique "N", profesor de 52 años denunciado por sus propios estudiantes y puesto a disposición por parte de autoridades educativas del plantel.

El video de los alumnos: la prueba que puso tras las rejas a maestro de la Del Valle

Las imágenes grabadas por los propios jóvenes del Colegio del Valle fueron determinantes. En ellas se observa con claridad cómo el docente acercaba su teléfono de forma inapropiada y descarada bajo la ropa de una de las alumnas.

El material, que se volvió viral en redes sociales, sirvió para que el Ministerio Público tuviera pruebas contundentes ante la conducta ilícita del docente.

Detienen a maestro que grabó bajo la falda a alumnas del Colegio Del Valle

El operativo que llevó a Enrique "N" ante el juez comenzó cuando el representante legal de la escuela permitió la entrada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al plantel. Los oficiales lo detuvieron frente a los muchachos que exigían respeto y justicia.

Desde ese momento, el profesor perdió su libertad y fue trasladado a la agencia ministerial, donde se integró la carpeta de investigación que hoy lo tiene bajo proceso legal.

¿Qué significa que hayan vinculado a proceso a Enrique "N"?

Al ser vinculado a proceso, el juez decidió que las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para mantenerlo tras las rejas. Esto significa que Enrique "N" permanecerá bajo la vigilancia de las autoridades mientras se realiza la investigación complementaria.

Colegio Del Valle exige justicia

La comunidad del Colegio Del Valle ha exigido justicia ante este caso que causó indignación en la comunidad. Tras evidenciar al maestro y lograr los primeros pasos para que el profesor pague por sus actos, tanto alumnos como padres de familia han dejado claro que no descansarán hasta que el culpable obtenga sentencia.

Mientras el proceso avanza, las autoridades han reiterado que se brindará apoyo psicológico a las víctimas, quienes alzaron la voz desde el primer momento para exponer a un depredador.