Evita el tráfico: Mapa de Marchas CDMX hoy 24 de marzo y vialidades cerradas EN VIVO
¡Toma previsiones! Este martes 24 de marzo de 2026 hay diversas marchas programadas en las calles de la CDMX; te mostramos las alternativas viales.
Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy martes 24 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones se elabora con base en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Evita el tráfico: Mapa de Marchas CDMX hoy 24 de marzo y vialidades cerradas EN VIVO
Reabren Isabel la Católica
Reabren el tránsito en Isabel La Católica a partir de José María Izazaga, tras el paso de manifestantes.
Se restablece la circulación de Isabel La Católica a partir de José Maria Izazaga, luego del paso de manifestantes. pic.twitter.com/opuYTFI422— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 24, 2026
Estas son las marchas programadas para hoy
17:00 HORAS | Central de Trabajadores
Marcharán del Monumento a la Revolución, la Glorieta de Amajac, la dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (Av. Fray Servando Teresa de Mier número 77, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc), el Instituto para el Envejecimiento Digno (Fernando de Alva Ixtlixóchitl número 185, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc) al Zócalo capitalino.
#PrecauciónVial | Prevista marcha durante el día desde distintos puntos con destino al zócalo.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 24, 2026
Lugar 1: Plaza de la República, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Lugar 2: Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Lugar 3: Av. Fray Servando…