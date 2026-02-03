Minuto a Minuto: Así avanzan las marchas CDMX hoy 3 de febrero | EN VIVO
¿Qué marchas habrá hoy en las calles de la CDMX? Te contamos cuáles serán las zonas afectadas, así como las vías alternas para que llegues a tiempo a tu destino.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy martes 3 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones y elijas rutas alternas para evitar retrasos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones se elabora con base en la información difundida por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Reabren Viaducto tras retiro de tráiler
La circulación en Viaducto, hacia al Oriente de la CDMX, ya quedó restablecida tras retirar un tráiler atorado. No obstante, un carril lateral sigue afectado. La alternativa para circular es por Eje 3 Sur y Holbein.
Se restablece la circulación en centrales de Viaducto al Oriente a la altura Avenida Patriotismo, afectado un carril lateral por retiro de tráiler. #AlternativaVial Eje Vial 3 Sur y Holbein. pic.twitter.com/tWxPVwUZFo— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 3, 2026
Tráiler atorado en Viaducto
Un tráiler está atorado en carriles centrales de Viaducto al Oriente, a la altura de Patriotismo. Personal ya trabaja en retirarlo. La alternativa para circular es por el Eje 3 Sur y Holbein.
Personal de #TránsitoCDMX realiza maniobras para retiro de tráiler en centrales de Viaducto al Oriente a la altura Avenida Patriotismo. #AlternativaVial Eje Vial 3 Sur y Holbein. pic.twitter.com/y43mPDduuh— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 3, 2026
Calle Amberes en reparación
La circulación en Amberes, entre Hamburgo y Liverpool, en la colonia Juárez, está cerrada por mantenimiento. Mejor circula por Niza y Varsovia.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de calle Amberes de Hamburgo hasta Liverpool, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por #Obras de mantenimiento. #AlternativaVial | Niza y Varsovia. pic.twitter.com/hUBZtzK1IW— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 3, 2026
Evita la zona: Incendio en la Álvaro Obregón
Personal de emergencias acude a atender un incendio en Avenida Ingeniero Alfredo Robles Domínguez e Ingeniero Rberto Gayol, colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Álvaro Obregón. La alternativa para circular es por Excélsior y Circuito Interior.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a la Av. Ing. Alfredo Robles Domínguez al Poniente e Ing. Roberto Gayol, col. Guadalupe Insurgentes, alcaldía GAM, por incendio. #AlternativaVial Excélsior y Circuito Interior. pic.twitter.com/ItfBqS3rnl— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 3, 2026
Estas son las marchas agendadas para hoy
10:00 HORAS | Asamblea trabajadores de Pilares
Entregarán pliego petitorio para exigir reconocimiento laboral, así como mejores condiciones de trabajo en el Zócalo capitalino.
11:00 HORAS | Unión popular de Vendedores Ambulantes
Los vendedores realizarán un mitin contra operativos e inspecciones de la alcaldía Venustiano Carranza. Se presentarán en la Secretaría de Gobierno de la CDMX en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.