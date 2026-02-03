Logo Inklusion Sitio accesible
Minuto a Minuto: Así avanzan las marchas CDMX hoy 3 de febrero | EN VIVO

¿Qué marchas habrá hoy en las calles de la CDMX? Te contamos cuáles serán las zonas afectadas, así como las vías alternas para que llegues a tiempo a tu destino.

Calles de la CDMX.
¿Por dónde circular hoy y evitar las marchas en CDMX?|X @ovialcdmx.
Seguridad

Escrito por:  César Contreras , Jimena Romero

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy martes 3 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones y elijas rutas alternas para evitar retrasos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones se elabora con base en la información difundida por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

Minuto a Minuto: Así avanzan las Marchas CDMX hoy 3 de febrero | EN VIVO

Reabren Viaducto tras retiro de tráiler

La circulación en Viaducto, hacia al Oriente de la CDMX, ya quedó restablecida tras retirar un tráiler atorado. No obstante, un carril lateral sigue afectado. La alternativa para circular es por Eje 3 Sur y Holbein.

Tráiler atorado en Viaducto

Un tráiler está atorado en carriles centrales de Viaducto al Oriente, a la altura de Patriotismo. Personal ya trabaja en retirarlo. La alternativa para circular es por el Eje 3 Sur y Holbein.

Calle Amberes en reparación

La circulación en Amberes, entre Hamburgo y Liverpool, en la colonia Juárez, está cerrada por mantenimiento. Mejor circula por Niza y Varsovia.

Evita la zona: Incendio en la Álvaro Obregón

Personal de emergencias acude a atender un incendio en Avenida Ingeniero Alfredo Robles Domínguez e Ingeniero Rberto Gayol, colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Álvaro Obregón. La alternativa para circular es por Excélsior y Circuito Interior.

Estas son las marchas agendadas para hoy

10:00 HORAS | Asamblea trabajadores de Pilares

Entregarán pliego petitorio para exigir reconocimiento laboral, así como mejores condiciones de trabajo en el Zócalo capitalino.

11:00 HORAS | Unión popular de Vendedores Ambulantes

Los vendedores realizarán un mitin contra operativos e inspecciones de la alcaldía Venustiano Carranza. Se presentarán en la Secretaría de Gobierno de la CDMX en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

