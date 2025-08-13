VIDEO: ¡Se fue al hoyo! Pipa cae en un socavón sobre la calzada Ignacio Zaragoza

Las lluvias que han azotado diariamente a la Ciudad de México continúan dejando estragos en distintos puntos, tal fue el caso de la calzada Ignacio Zaragoza, en la que un enorme socavón terminó por enterrar una pipa de agua este miércoles.

VIDEO: El momento que la pipa quedó atrapada en un socavon, CDMX

El incidente ocurrió cerca de la estación del Metro Canal San Juan, cuando una de las llantas delanteras del vehículo pesado cedió ante el hundimiento del pavimento. El impacto provocó que la unidad quedara ladeada, ocasionando el derrame parcial del líquido que transportaba.

De acuerdo con los reportes, la pipa se dirigía hacia la zona de Pantitlán al momento del accidente. Policías capitalinos acudieron de inmediato para coordinar el tránsito y prevenir mayores percances, mientras se espera la llegada de una grúa de gran capacidad para retirar la unidad sin provocar daños adicionales.

¡Tarde de socavones!



Así la Calzada Ignacio Zaragoza, dir. Poniente, antes del Metro Agrícola Pantitlán. #Precauciones pic.twitter.com/KPfF4ZsM4L — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 13, 2025

Socavones causan molestía entre conductores

Automovilistas que transitaban por el lugar expresaron su molestia por las condiciones de la vialidad, señalando que los socavones en este tramo de Zaragoza son recurrentes, especialmente durante la temporada de lluvias.

Vecinos y conductores pidieron a las autoridades capitalinas una atención más profunda a la infraestructura vial, pues consideran que la falta de mantenimiento agrava los riesgos para quienes circulan diariamente por esta importante arteria.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, pero el incidente ha generado afectaciones viales en la zona, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas mientras concluyen las labores de retiro y reparación del pavimento.

Retiran pipa atorada en Ignacio Zaragoza

Tras cerca de tres horas de maniobras, elementos de tránsito consiguieron sacar del socavón a la pipa de agua y restablecer la circulación en los carriles centrales. Con apoyo de una grúa de la SSC, el vehículo fue retirado del lugar.

La zona quedó acordonada para prevenir que otros conductores sufran un incidente similar. Por ahora, no hay información sobre la fecha en que será reparada la avería.