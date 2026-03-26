Alerta Vial: Todo lo que debes saber de las Marchas CDMX hoy 26 de marzo

Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades que podrían verse afectadas hoy jueves 26 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX). Esto, con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar retrasos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones se elabora con base en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).