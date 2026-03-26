Alerta Vial: Todo lo que debes saber de las Marchas CDMX hoy 26 de marzo
¿Cómo van las marchas en las calles de la CDMX? Toma en cuenta los bloqueos y te informamos cuáles son las vías alternas para circular hoy jueves?
Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades que podrían verse afectadas hoy jueves 26 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX). Esto, con el objetivo de que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar retrasos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones se elabora con base en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Alerta Vial: Todo lo que debes saber de las Marchas CDMX hoy 26 de marzo
Emergencia en Ermita Iztapalapa
Personal de emergencias acude a la Calzada Ermita Iztapalapa al poniente en la incorporación a Eje 3 Oriente, colonia Granjass San Antonio. Permite el paso de las autoridades y circula por Calzada Taxqueña y Circuito Interior.
#PrecauciónVial | Por movilización de servicios de emergencia en Calzada Ermita Iztapalapa al Poniente en la Incorporación a Eje 3 Oriente, col. Granjas San Antonio, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Calz. Taxqueña y Circuito Interior. pic.twitter.com/5hJvZt47LS— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 26, 2026
Estas son las marchas programadas para hoy
16:00 HORAS | Madres y padres de los 43 de Ayotzinapa
Marcharán del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
Durante el día | Docentes de la Preparatoria 347
Marcharán del Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación. Saldrán en autobuses a als 7:30 horas desde Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.