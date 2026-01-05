Guía de vialidad: Marchas CDMX hoy 5 de enero de 2026 EN VIVO y alternativas viales
¿Por dónde me voy este lunes? Consulta cuáles son las marchas programadas para hoy 5 de enero y toma vías alternas para que puedas llegar a tiempo.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy lunes 5 de enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) . La información busca ayudarte a planear tus trayectos con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
Este seguimiento de movilizaciones se elabora con base en la agenda difundida por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Estas son las marchas programadas para hoy
11:00 HORAS | Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico
Realizarán una conferencia de prensa a las afueras de la FGR, en Dr. Lucio 135, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
16:00 HORAS | Palestina MX
Reunión en rechazo a la captura de Nicolás Maduro en la sede de la Sección IX de la CNTE, en Belisario Domínguez número 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.