¡ALERTA VIAL! Sigue la ruta y los incidentes de las Marchas CDMX EN VIVO hoy 10 de noviembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, lunes 10 de noviembre de 2025.

Compartimos la agenda basada en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) para que planifiques tus traslados, elijas rutas alternas y evites contratiempos.

