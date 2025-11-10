Logo InklusionSitio accesible
¡ALERTA VIAL! Sigue la ruta y los incidentes de las Marchas CDMX EN VIVO hoy 10 de noviembre

¡Que no se te haga tarde! Contempla las vías alternas para circular en la CDMX debido a las marchas programadas para hoy lunes 10 de noviembre de 2025.

Escrito por: César Contreras
Calles de la CDMX.
¿Qué pasa con las Marchas en la CDMX hoy?|X @ovialcdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, lunes 10 de noviembre de 2025.

Compartimos la agenda basada en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) para que planifiques tus traslados, elijas rutas alternas y evites contratiempos.

Manifestantes en Abraham González

Un carril de Abraham González, a la altura de General Prim, está afectado por la presencia de manifestantes. Evita la zona y circula por Lisboa.

Estas son las marchas programadas para hoy

8:30 HORAS | Colectivo Hasta Encontrarles

El colectivo Hasta Encontrarles realizará un acto ecuménico para honrar a las víctimas de desaparición forzada a las afueras del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Avenida Niños Héroes número 64, colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 HORAS | Asamblea de Jubilados

Jubilados y pensionados de la CNTE realizarán una concentración a las afueras de las oficinas de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE en Cerrada Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez.

10:00 HORAS | CNTE

Integrantes de la CNTE harán un mitin a las afueras de la SEP, en República de Brasil número 31, colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

