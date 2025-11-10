¡ALERTA VIAL! Sigue la ruta y los incidentes de las Marchas CDMX EN VIVO hoy 10 de noviembre
¡Que no se te haga tarde! Contempla las vías alternas para circular en la CDMX debido a las marchas programadas para hoy lunes 10 de noviembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, lunes 10 de noviembre de 2025.
Compartimos la agenda basada en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) para que planifiques tus traslados, elijas rutas alternas y evites contratiempos.
EN VIVO
Manifestantes en Abraham González
Un carril de Abraham González, a la altura de General Prim, está afectado por la presencia de manifestantes. Evita la zona y circula por Lisboa.
20 #PrecauciónVial | Considera un carril afectado en Abraham González a la altura de General Prim, por manifestantes. #AlternativaVial Lisboa. pic.twitter.com/sdGDBDM9Wr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 10, 2025
Estas son las marchas programadas para hoy
8:30 HORAS | Colectivo Hasta Encontrarles
El colectivo Hasta Encontrarles realizará un acto ecuménico para honrar a las víctimas de desaparición forzada a las afueras del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Avenida Niños Héroes número 64, colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc.
10:00 HORAS | Asamblea de Jubilados
Jubilados y pensionados de la CNTE realizarán una concentración a las afueras de las oficinas de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE en Cerrada Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez.
10:00 HORAS | CNTE
Integrantes de la CNTE harán un mitin a las afueras de la SEP, en República de Brasil número 31, colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.