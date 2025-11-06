Marchas y manifestaciones en CDMX hoy 6 de noviembre: 1 marcha y 9 concentraciones
Consulta la lista de marchas programadas para hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, en la CDMX. Entérate de horarios, rutas y afectaciones viales.
¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy jueves 6 de noviembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este jueves 6 de noviembre de 2025.
Considera marcha en Calzada Manuel Villalongín
Considera una marcha alrededor de las 12:00 horas de Calzada Manuel Villalongín y Avenida Insurgentes hacia Avenida Álvaro Obregón, número 269, en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc.
06:29 #PrecauciónVial | Considera marcha a las 12:00 horas de Calz. Manuel Villalongín y Av. Insurgentes hacia Av. Álvaro Obregón #269, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 6, 2025
Vehículo descompuesto en Circuito Interior
¿Qué pasa en Circuito Interior? El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre afectación vial en Circuito Interior con dirección al norte, y la Calzada Ignacio Zaragoza.
⚠️Afectación vial sobre Circuito Interior al norte y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Valentín Gómez Farías, @A_VCarranza.#MovilidadCDMX #OjosDeLaCiudad #C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/aiN5lu1zkK— C5 CDMX (@C5_CDMX) November 6, 2025
Manifestaciones y marchas de hoy 6 de noviembre de 2025
Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy jueves 6 de noviembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 9 concentraciones y 10 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 06 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 6, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/LfKrKRO9m8