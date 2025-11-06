Marchas y manifestaciones en CDMX hoy 6 de noviembre: 1 marcha y 9 concentraciones

¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy jueves 6 de noviembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este jueves 6 de noviembre de 2025.