Marchas y manifestaciones en CDMX hoy 6 de noviembre: 1 marcha y 9 concentraciones

Consulta la lista de marchas programadas para hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, en la CDMX. Entérate de horarios, rutas y afectaciones viales.

Escrito por: Arturo Engels
¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy jueves 6 de noviembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este jueves 6 de noviembre de 2025.

Considera marcha en Calzada Manuel Villalongín

Considera una marcha alrededor de las 12:00 horas de Calzada Manuel Villalongín y Avenida Insurgentes hacia Avenida Álvaro Obregón, número 269, en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc.

Vehículo descompuesto en Circuito Interior

¿Qué pasa en Circuito Interior? El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre afectación vial en Circuito Interior con dirección al norte, y la Calzada Ignacio Zaragoza.

Manifestaciones y marchas de hoy 6 de noviembre de 2025

Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy jueves 6 de noviembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 9 concentraciones y 10 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

