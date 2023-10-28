Marchas en CDMX hoy 28 de octubre: Miles se congregan por el día de San Judas Tadeo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) trae a la orden del día las movilizaciones programadas para este sábado 28 de octubre de 2023 a través de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Marchas en CDMX para hoy sábado 28 de octubre de 2023

El boletín compartido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana da detalle sobre las movilizaciones que se esperan en la Ciudad de México, desde concentraciones hasta rodadas. Aquí te mostramos lo que se tiene contemplado:



Marchas : Una en Miguel Hidalgo, dos en Cuauhtémoc.

: Una en Miguel Hidalgo, dos en Cuauhtémoc. Rodadas motociclistas : Dos en Iztapalapa, dos en Venustiano Carranza, una en Cuauhtémoc y otra en Cuajimalpa.

: Dos en Iztapalapa, dos en Venustiano Carranza, una en Cuauhtémoc y otra en Cuajimalpa. Rodada ciclista : Benito Juárez

: Benito Juárez Concentraciones: Diez en Cuauhtémoc, dos en Tlalpan, dos Coyoacán, dos Miguel Hidalgo, una en Venustiano Carranza, otra en Azcapotzalco, Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco.

#PrecauciónVial | Se concentran manifestantes en Lieja y Paseo de la Reforma, quienes realizarán marcha sobre Paseo de la Reforma, al momento sobre banqueta. pic.twitter.com/k1pEh7MHvW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 28, 2023

Miles de devotos llegan a San Hipólito por día de San Judas Tadeo

Durante las primeras horas del 28 de octubre, miles de personas llegaron al templo de San Hipólito para celebrar el día de San Judas Tadeo.

En medio de música de banda y juegos pirotécnicos, los fieles del santo de las causas difíciles llegaron para festejarlo en su día, para agradecer favores y hacer mandas.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este sábado 28 de octubre en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que este sábado 28 de octubre de 2023, por ser el cuarto sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:

