Bloqueos y marchas hoy en CDMX: 3 concentraciones en la capital

La Ciudad de México enfrenta este jueves 12 de febrero de 2026 una jornada con marchas, manifestaciones y concentraciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar tus traslados, salir con tiempo y considerar rutas alternas, ya que algunas movilizaciones podrían extenderse durante varias horas.