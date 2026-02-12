Bloqueos y marchas hoy en CDMX: 3 concentraciones en la capital
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, avances de contingentes y calles afectadas.
La Ciudad de México enfrenta este jueves 12 de febrero de 2026 una jornada con marchas, manifestaciones y concentraciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
Bloqueos y marchas hoy en CDMX: 3 concentraciones en la capital
Prevista concentración de manifestantes en la Plaza de la Constitución
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que a lo largo del día se tiene programada una concentración de manifestantes en la Plaza de la Constitución.
Choque en Reforma y Eje 1 Norte
Nuestro compañero Armando Martínez nos reporta un choque entre una bicicleta eléctrica y una moto en Paseo de la Reforma. Una mujer resultó lesionada tras impactar su bicicleta eléctrica contra una motocicleta en el cruce con Eje 1 Norte, colonia Guerrero. La ciclista circulaba en sentido contrario al intentar cruzar la avenida cerca de Tepito.
Choque en Paseo de la Reforma
¿Qué pasa en Reforma? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que servicios de emergencia responden a un choque en Avenida Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte, en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Qué marchas hay hoy jueves 12 de febrero de 2026 en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este jueves 22 de enero de 2026 se tienen previstas:
0 marchas
3 concentraciones
10 eventos de esparcimiento.
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
