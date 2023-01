Una marcha y 9 manifestaciones hoy 16 de enero afectarán la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que alrededor de 1 marchas y 9 manifestaciones hoy 16 de enero, se realizarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan, por lo que la circulación vial podría verse afectada; se recomienda tomar precauciones.

¿Qué marchas hoy 16 de enero se harán en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el día de hoy se realizarán sólo una marcha, la cual se llevará a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la siguiente zona se verá afectada:

8:00 am – Defraudados por Caja de la Sierra Gorda, marcharán desde el Palacio Nacional, hasta ahora no se ha definido el lugar de llegada; sin embargo, se recomienda tomar precauciones.

Tres manifestaciones hoy 16 de enero en la alcaldía Cuauhtémoc

9:00 am – El Parlamento Abierto de las y los Trabajadores, se reunirá en el Senado de la República, ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera.

9:30 am – “Cam-Cai” Colectiva de Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria, protestarán en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma No. 96, en la Colonia Tabacalera.





11:00 am – Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, localizado en la Avenida Juárez No. 8m Colonia Centro.

Se esperan dos manifestaciones hoy 16 de enero en calles de Tlalpan

10:00 am – la Federación de Estudiantes de Preparatoria UNAM, se reunirán en la Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” ubicada en la Calzada del Hueso No. 729, Colonia Ex Hacienda Coapa.

12:00 pm – El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), se reunirá en la Rectoría General de la UAM, en Prol. Canal de Miramontes No. 3855, en la Colonia Coapa los Colorines.

Otras manifestaciones hoy 16 de enero que se harán en CDMX

A las 10:00 de la mañana se esperan dos manifestaciones hoy 16 de enero que podrían afectar las zonas de las alcaldías de Azcapotzalco y Coyoacán:



Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), ubicada en el Eje 4 Norte no. 311, en la Colonia Santo Tomas, en la Alcaldía Azcapotzalco.

Auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAM, en Circuito Interior s/n., Ciudad Universitaria, en la Alcaldía Coyoacán.

11:00 am – Un grupo de manifestantes protestarán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la Avenida Reforma No. 100, Colonia Lomas de San Lorenzo, en la Alcaldía Iztapalapa.



12:00 pm – El Grupo de Acción Revolucionaria, se manifestará en la Casa de Representación del Gobierno Estado de Zacatecas, Bahía de Coqui No. 73, en la Colonia Verónica Anzures, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Qué autos no circulan este 16 de enero?

El Hoy No Circula de este 16 de enero, aplica para los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2, en la Ciudad de México (CMDX) y el Estado de México (Edomex).