EN VIVO: Marchas y Tráfico en CDMX hoy 6 de febrero, bloqueos, horarios y alternativas viales
¡Tómalo en cuenta! Este es el reporte vial en tiempo real de este viernes 6 de febrero en CDMX. Horarios de marchas en Reforma y Zócalo, calles cerradas y alternativas viales.
Este viernes 6 de febrero, la Ciudad de México enfrenta una jornada complicada en materia de movilidad. De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5, se prevén al menos 12 concentraciones y 3 marchas que afectarán vialidades principales en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Coyoacán.
Si vas a salir, consulta aquí el reporte vial actualizado minuto a minuto, las afectaciones en el Metrobús y las rutas alternas para evitar contratiempos rumbo al fin de semana.
Tráfico CDMX hoy 6 de febrero en vivo: Marchas, bloqueos y calles cerradas
Marchas programadas para hoy 6 de febrero
09:00 HORAS | Alcaldía Gustavo A. Madero
Considera arribo de manifestantes en la alcaldía Gustavo A. Madero, localizada en 5 de Febrero y Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero.
12:00 HORAS | Avenida San Rafael
Considera arribo de manifestantes a las 12:00 horas en Av. San Rafael Atlixco No. 186, col. Leyes de Reforma 1ª Sección, alcaldía Iztapalapa.
12:30 horas | EPN 5
A las 12:30 horas se espera concentración de manifestantes en Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”, ubicada en Calz. del Hueso No. 729, col. Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan.
14:00 HORAS | Juan de Dios Bátiz
A las 14:00 considera concentración de manifestantes en Juan de Dios Bátiz y Miguel Bernard, col. Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
Cierran la circulación en Av. Vasco de Quiroga
Manifestantes cierran la circulación en Av. Vasco de Quiroga a la altura de Cda. Pólvora, col. Santa Fé, alcaldía Álvaro Obregón. Como alternativa vial está Benita Galeana y Av. Santa Lucía.
Programa Hoy No Circula 6 de febrero
El programa Hoy No Circula para la Ciudad de México de este viernes 6 de febrero establece que
los automóviles
que deberán descansar son aquellos vehículos que tengan las siguientes características:
- Engomado azul
- Placa con terminación 9 y 0
- Holograma 1 y 2
Este viernes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/hABIeR8Ff7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 6, 2026