EN VIVO: Marchas y Tráfico en CDMX hoy 6 de febrero, bloqueos, horarios y alternativas viales

Este viernes 6 de febrero, la Ciudad de México enfrenta una jornada complicada en materia de movilidad. De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5, se prevén al menos 12 concentraciones y 3 marchas que afectarán vialidades principales en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Si vas a salir, consulta aquí el reporte vial actualizado minuto a minuto, las afectaciones en el Metrobús y las rutas alternas para evitar contratiempos rumbo al fin de semana.