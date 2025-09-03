Marco Rubio llega a México para reunirse con Sheinbaum en primera visita

Cerca de las 6:20 de la tarde, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para iniciar su primera visita oficial a México en representación del presidente Donald Trump, quien asumió nuevamente la presidencia en 2025. El Secretario de Relaciones Exteriores de México Juan Ramón de la Fuente será el encargado de recibirlo.

La agenda de Rubio contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, programado para el miércoles 3 de septiembre a las 10:00 de la mañana. Según lo adelantado por la Casa Blanca, la conversación se centrará en temas de seguridad regional, con énfasis en la cooperación bilateral contra el narcotráfico.

Expectativa por la reunión de Claudia Sheinbaum con Marco Rubio

El viaje de Marco Rubio a México ocurre en un momento clave para las relaciones diplomáticas entre ambos países. La estrategia antidrogas impulsada por la administración Trump ha sido uno de los pilares de su política exterior y se espera que en esta visita se definan los alcances de la colaboración con México.

A pesar de la relevancia del encuentro, Sheinbaum ha sido clara en marcar límites. La presidenta mexicana reiteró que “no se firmará ningún acuerdo durante esta visita”, subrayando que la reunión tiene carácter exploratorio y busca establecer canales de comunicación directos con el nuevo equipo diplomático de Washington.

Información en desarrollo...