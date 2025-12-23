“Serán los más poderosos": Trump presenta nuevos buques de guerra con su nombre

Este lunes, desde Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump presentó su visión para el futuro del mar: la "Clase Trump". Se trata de una categoría de buques de guerra pensada para jubilar a los barcos que el mandatario considera "viejos y cansados".

Acompañado por figuras clave como Pete Hegseth , secretario de Defensa y Marco Rubio, de Estado, Trump dejó claro que su prioridad es recuperar la supremacía militar absoluta en los océanos.

Estos barcos serán el pilar de la nueva "Flota Dorada", una estrategia diseñada para modernizar la Marina y asegurar que Estados Unidos mantenga su ventaja competitiva frente a potencias como China. Según el plan, se construirán inicialmente dos de estos gigantes, seguidos rápidamente por otros ocho, con la meta final de llegar a una flota de hasta 25 embarcaciones.

Trump creará "barcos que inspiren miedo"

Un detalle que llamó la atención fue el énfasis de Trump en el diseño visual de las naves. "Soy una persona muy estética", afirmó, criticando que los barcos modernos a veces son "feos" bajo la excusa de ser invisibles al radar.

Para el presidente, un buque debe ser imponente y estéticamente superior para intimidar a los enemigos a primera vista.

A pesar de su enfoque visual, estos barcos serán fortalezas flotantes equipadas con:



Armas hipersónicas y cañones de riel eléctricos.

Los láseres más sofisticados del mundo y misiles de crucero.

Control total mediante Inteligencia Artificial.

Un peso masivo de entre 30 mil y 40 mil toneladas.

Nuevos buques de guerra "Clase Trump"

La fabricación de estos barcos se llevará a cabo íntegramente en astilleros de Estados Unidos. Con este movimiento, Trump busca no solo fortalecer la defensa nacional , sino también inyectar vida a la industria naval doméstica, generando empleos y asegurando que la tecnología de la "Clase Trump" sea 100% estadounidense.

Estos acorazados serán los más grandes jamás construidos y funcionarán como los nuevos buques insignia de la nación.

Además, el presidente prometió actualizar los portaaviones actuales para que encajen con los nuevos estándares de lujo y poder de su flota renovada.

Presión máxima de Trump contra el Caribe y Venezuela

El anuncio llega en un momento de alta tensión en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado una fuerza considerable para vigilar al régimen de Nicolás Maduro . La Marina ya está interceptando petroleros que intentan sacar crudo de Venezuela, como el reciente caso del buque "Bella 1", que tuvo que dar marcha atrás ante la persecución de la Guardia Costera.

La llegada de la "Clase Trump" reforzará estas misiones de bloqueo y vigilancia, enviando un mensaje directo a los aliados de Venezuela de que Estados Unidos tiene la capacidad de cerrar las rutas comerciales si es necesario para proteger sus intereses de seguridad.