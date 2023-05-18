¿Quién es Margot Duhalde, el rostro del billete conmemorativo de ‘Mujeres Valiosas’?

La Casa de Moneda de Chile anunció a la ganadora de la encuesta ciudadana "Mujeres valiosas" que será homenajeada en el billete conmemorativo de la nación. Se trata de Margot Duhalde, piloto de la Fuerza Aérea y "leyenda de la aeronáutica".

Con un total de 102.287 votos, Margot Duhalde logró un 47% de las selecciones, por delante de la artista Violeta Parra y Eloísa Díaz, la primera mujer médico de Chile, así como la expresidenta Michelle Bachelet, las escritoras Isabel Allende y María Luisa Bombal, además de la futbolista Christiane Endler.

Duhalde fue seleccionada a través del sitio web de la Casa de Moneda y su rostro se encontrará impreso en 100 mil billetes conmemorativos que estarán disponibles desde octubre de 2023 y serán enviados a la ciudadanía sin costo por Correos de Chile.

¿Qué hizo Marta Duhalde?

Margot Duhalde es considerada como una "leyenda de la aeronáutica", ya que dispuesta a todo por cumplir su sueño de volar, a los 16 años mintió para realizar el curso de "Piloto de aviación" e incorporarse al Club Aéreo de Chile en Santiago.

Nacida en 1920, Duhalde era la hija de un agricultor, mientras que su madre se dedicaba al trabajo del cuidado de su casa y sus 12 hermanos. Su sueño de volar inició cuando tocó por primera vez las alas de un avión que cayó cerca de los terrenos de sus padres, desde entonces trabajó arduamente para convertirse en piloto.

Fue así como a los 18 años se graduó de piloto civil pese a la indisposición que mostraron sus instructores al discriminarla solo por ser mujer. Para celebrar el triunfó emprendió un viaje a Europa, para desempeñarse como instructora y compartir su conocimiento.

Una vez en el continente europea y tras el inicio del conflicto bélico, se enlistó en las Fuerzas de la Francia Libre cuando estalló la Segunda Guerra Mundial para derrocar a la Alemania nazi de Adolf Hitler.

Margot Duhalde cumplió su sueño de volar a los 16 años|Casa de Moneda

Dentro de las Fuerzas de la Francia Libre, Margot se enfrentó a retos como aprender el idioma desde cero estando en Europa, además de enfrentarse al enemigo piloteando más de 100 tipos de aviones y exponiendo su vida en riesgo en varias ocasiones.

Al finalizar la guerra regresó a su país de origen para enlistarse en la Fuerza Aérea de Chile como controladora aérea, siendo la primera mujer en desempeñar este cargo. Murió a los 98 años y tuvo un solo hijo, producto de su segundo matrimonio.