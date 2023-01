María Ángela: Fiscalía CDMX niega bandas operando en Indios Verdes

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que no existe ninguna banda que opere en la zona de Indios Verdes, ni se tienen antecedentes de casos similares al de María Ángela Olguín Bustamante, quien fue vista por última vez frente a los baños públicos de dicho paradero.

Asimismo, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, detalló que María Ángela y su familia reciben apoyo psicológico y jurídico.

De igual forma, autoridades ministeriales tomaron la declaración de la adolescente tras ser localizada en Nezahualcóyotl.

“El Ministerio Público de la Fiscalía de investigación y búsqueda de personas desaparecidas tomó su declaración ministerial para integrar a la carpeta de investigación con lo que se busca establecer cómo ocurrieron los hechos posteriores al reporte de su ausencia.” señaló el vocero.

Fiscalía CDMX investiga sitio donde localizaron a María Ángela

Por otro lado, personal de la Fiscalía CDMX ya se encuentra integrando la carpeta de investigación con datos de prueba, testimonios, así como la evaluación médica y psicológica de María Ángela.

“Equipos de investigación han acudido al lugar donde fue ubicada y se realizan diversos análisis de gabinete y campo, así como de videocámaras para ahondar en lo señalado por la adolescente.” puntualizó.

La @FiscaliaCDMX informó que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos alrededor de la #desaparición de María Ángela Olguín Bustamante, quien fue vista por última vez en el paradero de Indios Verdes, el pasado 19 de enero. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2023

Autoridades descartan banda con ese modus operandi en Indios Verdes

La Fiscalía CDMX advirtió que no existe ninguna banda que opere en la zona de Indios Verdes, ni se tienen antecedentes de ilícitos similares, tal como señalaban algunas versiones en redes sociales.

También descartaron la existencia de alguna banda o grupo que use ese modus operandi.

“Es importante mencionar que el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso similar en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos relacionados con la ausencia de niñas, mujeres o adolescentes en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas de convergencia. Resulta de fundamental relevancia señalarlo a efecto de que la ciudadanía no preste atención a rumores difundidos sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opera en la zona con ese modus operandi.” aclaró.