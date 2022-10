¡Escándalo político! Diputada María Clemente: ¿Libre o libertina?

Tras publicar en su cuenta de Twitter un video en el que la diputada María Clemente García practicaba sexo oral. Lógicamente la comentocracia explotó y devoró la situación dejando claras tres posturas:

1. Falta de respeto a la investidura, ¡A la hoguera!

2. Es libre de publicar en su redes lo que se le dé la gana, además no transgrede a nadie (si acaso a ella misma)

3. Como representante de la comunidad transgénero, es lamentable que su cabeza esté preocupada en compartir esos temas que solo abonan a la estigmatización discriminatoria a una minoría violentada.

Recordemos que en 2021, México se convirtió en el segundo país con mayor número de asesinatos a personas trans, a nivel mundial. Crímenes que además, reflejaban un alto grado de ensañamiento tortuoso sobre los cuerpos de las víctimas.

Entre la maleza, hay esperanza.

Recientemente, en agosto del 2022, la CDMX se sentó un precedente en la figura del transfeminicidio, tras declarar culpables a dos soldados por el asesinato de una prostituta trans.

Si bien el transfemicidio no está tipificado en México, desde el 2021 existen iniciativas estatales que buscan añadirlo al código penal, con el fin de garantizar el derecho a la justicia y procesos penales con perspectiva de género.

¡Qué está pasandaaaa!

Finalmente la Diputada Clemente García, aclaró que ella no solo era legisladora sino también sexoservidora y que el video subido a Twitter es parte de su trabajo.





Añadió que, así como otros diputados ejercen simultáneamente en consejos empresariales y despachos, ella tiene toda la libertad de hacerlo en su rubro.

¿Y si otros diputados comenten abusos de poder, eso le autoriza a corromper la ley del mismo modo?

No nos confundamos

Ejercer la libertad es un derecho de todos, pero para vivir la libertad se debe ingresar por una puerta pequeñita llamada responsabilidad, y no por una puerta grande llamada cinismo que solo conduce al libertinaje.

Thomas Jefferson, tercer presidente de E.U.A decía que: “Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”. Y sí puesto que cuando una persona decide deliberadamente sumarse a las tareas políticas de un país, asume el compromiso que esto conlleva, no solo el nombramiento y los protocolos parlamentarios.

Tomar con ligereza la libertad, no es un asunto que altere <>, sino el principio de una cadena de sucesos que justifique dañar y corromper indiscriminadamente, bajo la mentira ultrajante de ser libres mientras somos libertinos.

El origen

Producto de nuestro egoísmo imperante que no soporta no poder hacer lo que se le venga en gana, por el simple hecho de desearlo. Una constante que no es nueva ni en la vida ni en la literatura, ¿Recuerdan El gigante egoísta?

Sí el cuento de Oscar Wilde que brinda una imagen tangible de un protagonista infeliz y solitario, preso de un egoísmo inmensurable que le hace creer estar siempre en el lugar correcto, sin darse cuenta que solo alimenta su apatía y hostilidad en medio de un mundo lleno de individuos.

Y es solo cuando hace a un lado su egoísmo - descrito bajo la ternura de Wilde - el gigante derriba un gran muro y da paso a un enorme jardín para demostrar que no hay jardín sin sol, y tampoco hay amor sin generosidad, esa que le damos a los demás cuando en nuestra libertad sustituimos nuestros instintos más animales, por intenciones inocuas y bondadosas.