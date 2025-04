“Nos quiere tratar como chiquitos": Al gobierno no le gusta escuchar la verdad

Censura con A presidenta, es censura con todas sus letras, de la C a la a… incluida la CH… de: “Cómo chilla el niño"… y cómo no, si esa ley autoritaria, presidenta, nos quiere tratar como chiquitos: “No digas esto; no digas el otro”.

Aquí aplica la muy censuradora frase de madre a hijo: “te callas porque lo digo, yo”. Y para el que no se calle, entonces ahí está papá gobierno, en este caso mamá gobierno, con superpoderes, para castigarnos, para agarrarnos a nalgadas, y todo porque no decimos lo que papá y mamá gobierno quieren escuchar… su mentirosa narrativa.

Hoy, en el Día del Niño, no hay nada que celebrar para más de 36 millones de niños en México, quienes luchan por sobrevivir, sin acceso a alimentos, hospitales o juguetes.



Su infancia está en peligro.@Lucero_Rdz_Mx con la información en #HechosMeridiano pic.twitter.com/w9sWOlgl5f — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 30, 2025

El otro lado de la moneda en el Día del Niño en México

A los gobiernos autoritarios presidenta, les aterra escuchar la verdad… por ejemplo, en un 30 de abril, para ustedes los autoritarios, es casi criminal escuchar en los medios, que todos los días, 277 niñas, de 10 a 17 años, se convierten en mamás… eso significa que en los 212 días que van de gobierno, de tu gobierno presidenta, 58 mil 724 niñas de 10 a 17 años dieron a luz… niñas que ya no festejan el día del niño, sino el 10 de mayo…. ¡Madres!

Eso sí es un crimen… somos el país miembro de la OCDE con más alta tasa de embarazos entre adolescentes. A, con A de sorpresa, pero ustedes, con la censura, con A, quieren medios de comunicación que sean como hijos controlados: que no piensan, razonan, analizan, cuestionan.

Los autoritarios, presidenta, solo quieren tener hijos obedientes, sumisos… que bajen la mirada… y si alguno sale respondón, para eso están ustedes… para meter mano dura… manotazo al contenido… o despojo a la concesión… perdón, licencias por las que se paga… y tienen fecha de vencimiento.

No nos chupemos el dedo, los medios, presidenta, ya estamos grandecitos… sabemos lo que hacemos… lo que decimos… tenemos años de libertad… de esa libertad de expresión a la que hoy, presidenta con A, de censura con A, quieres ponerle un chupón para que ya no chille el niño y la niña con a.