Por “terrorismo”, dictadura de Venezuela cancela permisos a aerolíneas extranjeras

La dictadura de Nicolás Maduro suspendió los permisos de varias aerolíneas internacionales que cancelaron sus rutas hacia Venezuela por razones de seguridad, después de que siguieron una notificación de las autoridades de Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) anunció la drástica medida y la hizo oficial al publicarla en la Gaceta Oficial el 26 de noviembre de 2025. Las compañías afectadas enfrentan ahora la revocación total de sus concesiones en el país sudamericano.

Iberia, Avianca y TAP: las seis aerolíneas que pierden sus concesiones en Venezuela

El INAC de Venezuela revocó las concesiones a al menos seis aerolíneas:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal).

Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca).

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM Airlines Colombia).

Turkish Airlines.

GOL Linhas Aéreas S.A.

Acusación de “terrorismo de estado”: la fuerte respuesta de Venezuela a la advertencia de la FAA

La dictadura venezolana acusa que estas líneas aéreas suspendieron unilateralmente sus operaciones hacia y desde dicho país.

El INAC acusó a las compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos”, al seguir una directiva emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) el viernes 21 de noviembre de 2025, la cual advertía de una “situación potencialmente peligrosa” y el “empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela”, lo cual podría representar riesgos para las aeronaves.

Pasajeros varados: caos y reprogramaciones masivas en Madrid y aeropuertos venezolanos

Cientos de pasajeros sufren las consecuencias directas de esta cancelación de permisos. En la terminal de Barajas en Madrid, España, al menos 300 personas están varadas y demandan soluciones para llegar a Venezuela.

Mientras que en el país sudamericano, cientos de viajeros de Iberia, Avianca y otras aerolíneas no pueden volar. Sus vuelos serán reprogramados hasta que la autoridad aeronáutica lo permita.

La medida genera reprogramaciones masivas y afecta rutas clave desde Europa, Brasil, Colombia y Chile.

"Medida exagerada": la reacción de Portugal tras la suspensión de vuelos de TAP Portugal

El gobierno de Portugal, socio de la aerolínea TAP, emitió una respuesta sobre esta suspensión y señaló que les parece exagerada esta decisión, ya que las aerolíneas simplemente atienden medidas de seguridad.