María Corina Machado, principal figura de la oposición en Venezuela, ha lanzado un mensaje claro y directo a la ciudadanía: no acudir a las urnas este domingo 25 de mayo. En un video publicado en su cuenta oficial en la red social X, la dirigente instó a los venezolanos a rechazar de forma activa los comicios parlamentarios y regionales convocados por el régimen del dictador Nicolás Maduro.

“Pa’ tu casa”: un llamado a la desobediencia cívica en Venezuela

Machado, que ha denunciado desde hace meses un fraude electoral en las presidenciales de julio de 2024, calificó el proceso del 25 de mayo como “una farsa, una trampa”. En sus palabras: “Por eso te pido algo muy simple: este domingo, pa’ tu casa. No salgas, no los obedezcas. Vacía las calles, vacíalos, que se queden solos. Que quede claro quién tiene el poder: tú”, expresó en el video, apelando al descontento generalizado y a la fuerza del voto silencioso mediante la abstención.

Elecciones marcadas por la división opositora

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) —coalición que agrupa a la mayoría de los partidos opositores— ha mantenido su postura de rechazo frente a estas elecciones; sin embargo, algunos partidos tradicionales, como Un Nuevo Tiempo, el Movimiento Por Venezuela (MPV), e incluso figuras de peso como el exgobernador Henrique Capriles, han optado por participar en los comicios a pesar de las críticas.

Esta división ha generado tensiones internas dentro del movimiento opositor, que hasta hace poco había cerrado filas en torno al liderazgo de Machado y su respaldo al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

Machado insiste en que el poder lo tiene el pueblo

En su video, María Corina Machado apeló a un mensaje de empoderamiento ciudadano. Subrayó que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, no representa la voluntad del pueblo. “Estas elecciones no son elecciones. No son libres, no son limpias y no son legítimas. Es el mismo CNE que mintió en julio de 2024”, recalcó, reiterando que participar solo daría validación a un sistema antidemocrático.

El 25 de mayo quedará claro

QUIÉN TIENE EL PODER : TÚ!



Déjalos SOLOS. VACÍOS!!!#ElPoderEsNuestro pic.twitter.com/VVXHDxI3AJ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 21, 2025

¿Por qué María Corina Machado pidió abstención a los venezolanos?

Los comicios de este 25 de mayo fueron convocados de forma acelerada por el gobierno chavista, generando fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. La oposición denuncia que se trata de una maniobra para legitimar un poder parlamentario y regional subordinado al ejecutivo.

El llamado de María Corina Machado llega en un momento crucial, en el que muchos ciudadanos se debaten entre participar para no ceder todos los espacios al oficialismo, o abstenerse como forma de protesta frente a un proceso electoral ampliamente cuestionado.

¿Abstenerse o participar?: El dilema opositor

Mientras algunos sectores plantean que la abstención masiva podría ser una forma efectiva de resistencia civil, otros creen que la ausencia en las urnas podría fortalecer aún más al régimen, que lograría el control absoluto de las instituciones sin contrapesos.

La respuesta del pueblo venezolano este domingo podría definir el rumbo de la oposición en los próximos meses, especialmente en un contexto de represión, censura y crisis política prolongada.