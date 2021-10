Mariana Rodríguez llega disfrazada de princesa al palacio de gobierno

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer en el Palacio de Gobierno disfrazada como princesa de Disney.

La también joven influencer apareció en un video que difundió el mismo gobernador de Nuevo León en su cuenta de Instagram y que, la también empresaria, compartió con sus seguidores.

Fue el gobernador Samuel García quien grabó el video que posteriormente presumió en sus redes sociales.

“Llegó una sorpresa al Palacio. “Cinderella looking for a fella (cenicienta buscando un amigo) ¿Qué traes? ¿Apoco Cinderella tenía collar negro? A ver, vuelta ¿y el dinosaurio? Qué bañada estás tú, tenemos cena de gala, a qué horas?” dice el gobernador mientras capta a su esposa.

La joven influencer luce un vestido de princesa color azul y una gargantilla negra, un cubreboca de este mismo color y una diadema que recoge su cabello.

En el video, el gobernador Samuel García pregunta a su esposa por el disfraz de dinsaurio, a lo que Mariana Rodríguez responde que usará los dos e incluso que irá a su cena de gala con su vestido azul de princesa de Disney.

Mariana Rodríguez se disfrazará de dinosaurio en Halloween

Hace un par de días, Mariana Rodríguez presumió el disfraz de dinosaurio que utilizará en la fiesta de disfraces del DIF de Nuevo León.

También fue su esposo, el gobernador de la entidad, quien dio a conocer el video en el que Mariana Rodríguez modela en disfraz de dinosaurio.

“Ya consiguió su disfraz para la fiesta de Halloween del DIF. ¿Recuerdan la villa de los pequeños que les gustaban los dinosaurios? Bueno pues aquí el de Toy Story”, escribió el gobernador orgulloso de su esposa.



Cabe mencionar que el 27 de septiembre, Mariana Rodríguez Cantú compartió que no tomaría la presidencia del DIF, ya que se trata de un rol “simbólico” que es designado en automático a la esposa del gobernador.

Además, anunció la creación de una oficina llamada “Amar a Nuevo León”, en donde la influencer y empresaria trabaja con todas las secretarías.

Dijo que no descarta buscar un puesto político en un futuro ya que busca ayudar, pero no quiere que nadie le imponga alguna función en particular.