Hombre que declaró por caso Marifer, tenía rasguños y mordidas

Luego de que se diera a conocer que María Fernanda Contreras Ruiz, conocida como Marifer, y quien desapareció el 3 de abril, murió ese mismo día, familiares de la víctima exigieron a la Fiscalía de Nuevo Léon una disculpa pública por las declaraciones y revelaron que el hombre que la vio por última vez y que declaró tenía rasguños en la cara y mordidas en la mano, y lo dejaron libre.

Ayer, Javier Caballero García, director de la Unidad Especializada de Investigación Antisecuestros dijo en entrevista para Fuerza Informativa Azteca que Marifer fue asesinada el domingo en el domicilio donde se localizó su cuerpo el sábado pasado.

Tras estas declaraciones y mediante una carta, la familia de la joven señala que lo dicho por Caballero deja en evidencia la necesidad de la Fiscalía de encubrir irregularidades en el caso , además de calificar una falta de respeto y nula empatía, pues revictimizan a Marifer.

Marifer conocía a su asesino: Fiscalía

Caballero asegura contar con evidencia que advierte que María Fernanda entró acompañada al domicilio, donde posteriormente fue encontrados su cuerpo sin vida, sin aparente uso de la fuerza, es decir ingresó por su propia voluntad.

Sin embargo, denuncia la familia, no menciona que el sujeto con el que se le vio entrar a la casa fue llamado a declarar el día 4 de abril y que al momento de tomarle la declaración se tenía conocimiento de lo siguiente:



Fue la última persona en ver a María Fernanda

Vivía, presuntamente en Apodaca

Tenía denuncia por amenazas

Presentaba rasguños en la cara y mordidas en la mano al momento de declarar.

En la carta, la familia añadió que pese a conocer esos datos, las autoridades determinaron que no era suficiente la evidencia para mantenerlo bajo custodia, por lo que fue liberado y a la fecha se desconoce su ubicación.

La familia exige “la detención inmediata del principal sospechoso del caso y una disculpa pública por parte del Fiscal Especializado en Antisecuestros, Javier Caballero.

Amiga de Marifer revela detalles

Nery, una amiga de María Fernanda sorprendió en su cuenta de Facebook con algunas declaraciones sobre los presuntos involucrados en la muerte de la joven.

De acuerdo con la también influencer, una vidente le reveló que tres personas, entre ellos una mujer, están involucrados en el homicidio de María Fernanda y aseveró que se hará justicia.



“Tal vez esto se corra de más, pero es gente conocida de ella. Tal vez estoy hablando y diciendo las cosas, ya no me puedo callar, ya no puedo, pero esas tres personas van a pagar porque ella no merecía esto”, advirtió Nery.