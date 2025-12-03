Corrupción sin límites: La red de privilegios y abusos que marca al régimen morenista

El régimen morenista se caracteriza por la corrupción al más alto nivel; son casos escandalosos por los montos, los personajes implicados y por la impunidad. En la cuarta transformación se concreta el robo del siglo, la operación transnacional de contrabando de combustible desde Estados Unidos.

La corrupción que se volvió sistema dentro del régimen morenista

Decenas de barcos arribaron a México con diésel haciéndolo pasar por aditivo, un golpe de 600 mil millones de pesos al país.

"Tenemos cifras, 600 mil millones reportados, 16 mil querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones", declaró Grisel Galeano, Procuradora Fiscal de la Federación.

La Marina, a la que Andrés Manuel López Obrador puso a vigilar los puertos y las aduanas, fue corrompida hasta sus cimientos.

Los hermanos Roberto y Fernando Farias Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, lideraron esta red en la que participan agentes aduanales, importadoras, comercializadoras, transportistas, factureras y gasolineros, pero sólo hay 14 detenidos.

Cuando la corrupción se normaliza desde arriba, no hay #NadaQueCelebrar



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 3, 2025

Escándalos que revelan cómo la corrupción sostiene al régimen morenista

Ante el amparo del morenismo, Tabasco se volvió el edén del crimen organizado. La cuna de la barredora, encabezada por Hernán Bermúdez Requena; el secretario de Seguridad Pública en la entidad detenido en septiembre pasado, guarda silencio sobre sus cómplices.

El líder criminal fue designado como secretario por el entonces gobernador Adán Augusto López, pero el senador tabasqueño, primo hermano de ya sabe quién, sigue intocable en su curul, como intocable es Ignacio Ovalle, amigo personal de López Obrador, quien dejó el mayor fraude en la historia del país, en lugar de beneficiar a los campesinos, a los más pobres, en Segalmex se robaron más de 15 mil millones de pesos.

Nadie tampoco le exige cuentas a Ana Gabriela Guevara, quien al frente del Deporte Nacional dejó irregularidades por más de 186 millones de pesos, sólo en 2019, 15 millones se pagaron por 29 entrenadores cubanos que nunca estuvieron en México.

Ahí sigue con su fuero la diputada federal Hilda Araceli Brown, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense vincula con el cártel de Sinaloa.

Allí está la cuestionada casa de 12 millones de pesos en Tepoztlan, Morelos, del senador Gerardo Fernández Noroña, que no ha podido explicar cómo la adquirió.

La opulencia también distingue a los austeros morenistas. Los diputados y esposos Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barrera, se exhiben con relojes de más de 180 mil pesos, con collares de 115 mil y asisten a fiestas VIP de la Fórmula Uno.

Los juniors también gustan de lujo. Ahí están las imágenes de Andy López Beltrán en Tokio, hospedado en un hotel de 50 mil pesos la noche o saliendo de hacer compras en Prada.

Su hermano Jesús Ernesto fue captado en un exclusivo club de Ibiza España, un estilo de vida que nadie explica cómo pagan, y son sólo algunos casos protagonizados por quienes actúan como casta divina, marcada por la corrupción.