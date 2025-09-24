CDMX: Marinos irrumpen en edificio de Coapa y catean departamento; se llevaron a dos personas

Un sorpresivo operativo de la Secretaría de Marina (Semar) y agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se desplegó la mañana de este miércoles en la colonia Magisterial Coapa, en la alcaldía Tlalpan, culminando con un cateo a un departamento y la detención de dos personas.

La acción, que causó expectación entre los vecinos por la fuerte presencia de personal de la Armada de México, tuvo lugar en un edificio de la calle Hacienda Mazatepec, en las inmediaciones de la Glorieta de Vaqueritos, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Operativo sorpresa en CDMX; así capturaron a dos en Magisterial Coapa

El despliegue comenzó en las primeras horas del día, cuando cerca de las 5:30 de la mañana, elementos de la Marina y agentes federales arribaron al edificio marcado con el número 318 de la calle Hacienda Mazatepec. Tras asegurar el perímetro, los efectivos ingresaron a uno de los departamentos para ejecutar una orden de cateo.

El inmueble permaneció bajo un fuerte resguardo por varias horas, lo que generó alerta y curiosidad entre los residentes y transeúntes de la zona, una de las más transitadas del sur de la Ciudad de México.

Al lugar se dio cita el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para reportar lo sucedido:

-Dos detenidos

Capturan a dos y aseguran materiales en departamento de Coapa

Como resultado del cateo, las autoridades confirmaron la detención de dos personas que se encontraban al interior del departamento. Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni los delitos por los que se les investiga.

Además de las capturas, los agentes federales y marinos aseguraron diversos objetos que serán clave para la investigación:



Una unidad de procesamiento central (UPC) o CPU de computadora.

o CPU de computadora. Varias bolsas que contenían documentos diversos.

Tanto los detenidos como el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, quien continuará con las indagatorias para determinar la situación jurídica de los implicados.