Mario Casas se roba suspiros en CDMX y revela de quién está enamorado

Mario Casas, el actor español que hace 14 años interpretó a Hache en la película “3 Metros sobre el cielo” (3MSC) se encuentra de visita en la Ciudad de México (CDMX). Ya se comió unos tacos y hasta habló sobre la actriz Eiza González, con quien se sospecha tienen una relación.

Durante su estancia en la Ciudad de México, el actor español y ganador de un Premio Goya (por la película “No Matarás” de 2020) aceptó que le gustaría trabajar con un director mexicano de cine y de quién está enamorado. Más adelante te diremos de quién se trata.

Ahora si ya se le hizo su foto bien a mi mama con Mario Casas y Óscar Casas 🙌😎🙌 pic.twitter.com/hB3mcO24Gl — J.R. Choreño (Byulrae) (@JR_Choreno) March 6, 2024

¿En dónde estuvo Mario Casas en la CDMX?

En su cuenta de Instagram, Mario Casas anunció que este martes 5 de marzo estaría en la Plaza Antara desde las 11:30 de la mañana, por lo que sus fans comenzaron a concentrarse en este centro comercial, ubicado en la avenida Ejército Nacional Mexicano 843-B, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ahí mismo estuvo su hermano Oscar Casas, ya que los dos hicieron una colaboración con la marca de ropa Scalpers Company.

Cientos de fans compartieron cómo vivieron este encuentro. Algunas se tomaron fotografías, otras le pidieron autógrafos y hasta le regalaron un peluche del Doctor Simi.

¿De quién está enamorado Mario Casas?

Desde hace unas semanas Mario Casas y Eiza González fueron captados juntos en España, lo que provocó rumores de que tendrían una relación amorosa. Ya le han preguntado varias veces sobre si son pareja, pero él se ha negado a hablar.

Sin embargo, esta vez Mario Casas le contó a “Venga La Alegría” de quién está enamorado: “Yo estoy enamorado de la vida y ahora mismo enamorado de estar aquí, enamorado de México y poder disfrutar hoy y mañana un rato y poder pasear, el estar con gente de aquí, pues enamorado de la vida como hay que estar”.

¿Qué dijo Mario Casas sobre Eiza González?

Por otra parte, Mario Casas aceptó que sí le gustaría dirigir a Eiza González en algún proyecto de cine: “Sí, sí claro. Es una actriz, al final maravillosa. Yo creo que está demostrando el talento que tiene. Además es muy buena niña, entonces lógicamente pues sí, claro”.

También reveló que le gustaría trabajar con el director mexicano, Alfonso Cuarón y tener una oportunidad de laborar en México, ya que hasta el momento no se le ha presentado.

“Cuarón, pero creo hay muchos y cada vez más, siempre ha habido grandes proyectos aquí, pero yo lo que estoy deseando que al final nunca he tenido la oportunidad, he venido por otras cosas, pero el poder hacer una producción de México, hecha aquí, y demás, nunca he tenido la oportunidad, entonces hago aquí una petición a ver si llega algo y tengo la suerte”, dijo.