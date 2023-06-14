¡Le dice que no! Mario Delgado explica porque Yeidckol Polevnsky no puede ser aspirante presidencial

El pasado martes 13 de junio la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky destapó sus aspiraciones presidenciales y anunció que iba a participar como la segunda mujer candidata como Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación en las elecciones 2024.

Fue durante la sesión de la Comisión Permanente cuando la legisladora pidió licencia para separarse de su cargo y aseguró que ha trabajado de la mano del presidente AMLO durante varios años, por lo que merece participar en la encuesta interna “Conozco perfectamente el proyecto, es que estoy decidida para trabajar y salir en estos dos meses”, afirmó la diputada.

Sin embargo hay que recordar que de acuerdo a los requisitos establecidos en el Consejo Nacional de Morena, serán 4 los únicos aspirantes del partido guinda permitidos para registrarse como candidatos. El registro debe realizarse a más tardar el viernes 16 de junio, por lo que a la diputada Polevnsky se le complicaría formar parte del proceso electoral.

Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 13 de junio de 2023. @yeidckol https://t.co/BMo5AZasgI — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) June 13, 2023

Mario Delgado aclara que no hay posibilidad de que Yeidckol participe en la encuesta interna

Después de las declaraciones de la diputada guinda, el presidente de Morena, Mario Delgado, señaló que Yeidckol Polevnsky no podrá registrarse para participar por la candidatura presidencial del partido pues comentó que solo serán seis personas las que se podrán inscribir para coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación.

El dirigente nacional rechazó la posibilidad de que la diputada federal pueda unirse al proceso interno de las "corcholatas" pues recordó que, durante la sesión extraordinaria del Consejo que se celebró el domingo 11 de junio de 2023 se aclaró que solamente podrán participar 4 personas en el proceso, y, en caso de que el Partido Verde y el PT también participaran, se permitiría la participación de un total de 6 personas.

"No hay posibilidad de incluir a nadie más, creo que no tiene la mayor relevancia porque es evidente y ella lo sabe que no tiene la posibilidad de participar con las condiciones que ya estableció nuestro Consejo Nacional", aseguró Mario Delgado.

Yeidckol Polevnsky se defiende ante el rechazo de Mario Delgado

Ante las declaraciones del presiente del partido guinda acerca de la participación de la legisladora en la encuesta interna de Morena, Polevnsky se defendió y mencionó que "todos tenemos derecho a votar y ser votados"

La diputada federal de Morena, aseguró que la Constitución le da la razón y están en posibilidades de registrarse como aspirante la candidatura presidencial de Morena. Esto después de que el líder nacional de ese partido político Mario Delgado le cerró la puerta a inscribirse.

¿Cuáles son los requisitos que estableció el Consejo Nacional a sus aspirantes?

Hay que recordar que de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional, algunos de los requisitos para que los aspirantes a la candidatura se puedan registrar es necesario que se hayan separado de su cargo a más tardar el viernes 16 de junio.

De igual forma, los aspirantes deben entregar sus dos propuestas de firmas encuestadoras, esto porque Morena elegirá por encuesta a un mínimo de cuatro y un máximo de seis aspirantes para las elecciones presidenciales.

Será a través de cinco encuestas la manera en la que se elija al o la candidata presidencial de Morena, la primera será aplicada por la comisión de encuestas de Morena, las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.

