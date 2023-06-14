¿Qué le impide a Yeidckol Polevnsky participar en las encuestas de Morena?

Yeidckol Polevnsky, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se convirtió en la segunda mujer en alzar la mano para buscar la candidatura presidencial del partido guinda. Se destapó la tarde del pasado martes 13 de junio cuando, durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora pidió licencia para separarse de su cargo.

"Pido licencia porque muchos compañeros, diputados, diputadas, y muchos militantes, así me lo han pedido y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de Defensa de la Transformación", dijo.

Asimismo, señaló que fue una de las fundadoras del partido guinda, ha luchado al lado de AMLO por mucho tiempo y conoce el proyecto. "Conozco perfectamente el proyecto, es que estoy decidida para trabajar y salir en estos dos meses", afirmó.

Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 13 de junio de 2023. @yeidckol https://t.co/BMo5AZasgI — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) June 13, 2023

¿Qué le impediría participar a Yeidckol Polevnsky en las encuestas de Morena?

A pesar de las intenciones de Yeidckol Polevnsky, ni sus deseos ni pedir licencia son suficientes, pues de acuerdo a lo que se concluyó en el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo 11 de junio, hay una regla específica que no le podría impedir participar en las cinco encuestas del partido guinda para poder ser coordinadora de Defensa de la Transformación.

Según las reglas de Morena, para este proceso se determinó que sería un máximo de seis aspirantes para el mismo cargo, nombres que ya se encuentran calentando motores para las encuestas:



Seis corcholatas de Morena se registran |Twitter

Cabe recordar que para participar oficialmente, todos los aspirantes tendrán que realizar su registro antes del 16 de junio, por lo que si alguno de ellos no lograra hacerlo, sería la única oportunidad que Yeidckol Polevnsky podría entrar, a menos que el partido guinda decida hacer una excepción.