Mario Hurtado acusa a Daniel Ortega de perseguirlo por venganza

Mario Hurtado, empresario nicaragüense-mexicano, acusó a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, de perseguirlo y acusarlo de lavado de dinero por venganza política por haber abandonado las filas del Frente Sandinista.

“Todo esto es un castigo porque me consideran traidor. Algunos creen que la revancha política es la manera de desarrollar a Nicaragua, pero sabemos que eso no es así”, dijo el empresario mexicano al portal Confidencial.

En una entrevista para ese medio, Mario Hurtado aseguró que es inocente de los cargos de los que lo acusó el gobierno de Daniel Ortega y no piensa esconderse ni cambiar de domicilio porque “no he cometido ningún delito y no tengo por qué esconderme en mi país”.

En tanto, el magistrado Marvin Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, anunció que el empresario se encuentra prófugo de la justicia, por lo que mandaron un circulado internacional a través de la Interpol para capturarlo.

Reuters

“La Policía Nacional en coordinación con el Ministerio público inició un proceso de investigación mediante el cual se obtuvieron elementos de convicción suficientes para acusar al empresario mexicano”, dijo el magistrado.





De acuerdo con Aguilar García, el empresario Mario Hurtado es reincidente en la comisión de estos delitos y en 2014 ya había sido condenado por usura, por lo que tuvo que pagar una multa y compensación a las víctimas.

¿De qué se le acusa a Mario Hurtado?

El gobierno de Daniel Ortega acusó a Mario Hurtado de lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos cometidos a través de sus empresas Prisa, Decores, Joya Alicia S.A. y Apícolas de Nicaragua S.A.

El gobierno de Nicaragua informó que fueron canceladas las cuatro empresas que Mario Hurtado utilizaba para lavar dinero y evadir impuestos con el envío de grandes cantidades de oro y plata al extranjero.

“Mediante préstamos usureros, con los que Mario Hurtado despojaba de sus bienes a las víctimas de su actuar delincuencial”, indicó un funcionario de Nicaragua .