Nicaragua embarga instalaciones del diario opositor La Prensa

El gobierno de Nicaragua embargó el equipos e instalaciones del periódico La Prensa el martes 23 de agosto, para en su lugar instalar un centro cultural, denunció el medio en su página web.

El diario es un fuerte crítico y opositor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

La Prensa, uno de los diarios más antiguos e influyentes del hemisferio, fue tomado el año pasado por la policía mientras que su jefe de finanzas y dos directivos fueron apresados. Desde entonces, el diario opera a través de su portal de internet gracias al trabajo de periodistas que están exiliados.

"Desde hace varios días operadores del régimen realizan obras de construcción y trasladan algunas de las maquinarias y equipos", denunció La Prensa.

La vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, anunció el martes que inaugurarían un centro cultural y politécnico en las instalaciones donde estuvo el diario.

Rosario Murillo, para justificar el robo de nuestras instalaciones, dice que "no volverá el pasado"; pero desde el pasado, José Coronel Urtecho se ha encargado de desnudar su mentira. pic.twitter.com/74N3snScMP — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) August 23, 2022

Libertad de expresión y persecución política

El jefe de finanzas de La Prensa, Juan Hollman, fue acusado en 2021 de lavado de dinero, un juicio considerado como "político" por los opositores y algunas organizaciones de derechos humanos.

En 2020, el gobierno de Nicaragua confiscó otros dos medios de comunicación: el Confidencial, un diario digital, y el canal de televisión de nombre 100% Noticias.

La organización de Periodista y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha documentado que al menos 120 comunicadores optaron por el exilio desde que comenzó la crisis política en la nación centroamericana en 2018.

En Nicaragua ya no queda ningún diario impreso, menos opositor, y los pocos medios que aún funcionan lo hacen vía internet en la clandestinidad, denunció el mismo organismo.

En 2018, una ola de protestas contra el gobierno de Ortega dejó poco más de 300 fallecidos y decenas de detenidos en Nicaragua.

Desde entonces, el mandatario se radicalizó y en 2021 apresó a posibles contendientes, allanando el camino para lograr un cuarto mandato consecutivo sin oposición alguna.