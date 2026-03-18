Las ‘novias del Sol’ regresan: Presencia de mariposa monarca repunta 64% en bosques de hibernación en México

La mariposa monarca no llegó con estruendo. No hicieron falta alarmas ni anuncios para notar que algo había cambiado en los bosques del centro de México. Bastó con mirar otra vez entre los árboles para entenderlo: había más alas, más color, más vida.

Las'novias del Sol', esas viajeras que cada año convierten el invierno mexicano en refugio, volvieron a pintar de naranja sus santuarios. Durante esta temporada, su presencia aumentó.

Esta es una señal alentadora para una especie que en los últimos años también ha cargado con la amenaza del clima, la degradación forestal y los plaguicidas.

La presencia de la #mariposa monarca en los bosques mexicanos de hibernación aumentó 64% durante la temporada 2025-2026; las colonias ocuparon 2.93 hectáreas en dicha temporada, en comparación con las 1.79 registradas en la anterior.



El aumento se debió a dos factores: un mayor… pic.twitter.com/NKeJ4zH1lH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

La mariposa monarca deja una señal de esperanza en México

La nueva medición fue dada a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y WWF México, que reportaron una recuperación de 64% en los bosques mexicanos de hibernación durante la temporada 2025-2026.

Aunque el dato ofrece un respiro, no significa que la batalla esté ganada. La propia Semarnat advirtió que la mariposa monarca sigue enfrentando riesgos por el cambio climático, el turismo mal manejado y el uso de plaguicidas.

Esta es la razón por la que aumentó la presencia de la mariposa monarca en México

El aumento de la mariposa monarca en México se debe, sobre todo, por condiciones climáticas más favorables que en el ciclo previo. Según el reporte, hubo más huevos y larvas durante la etapa de reproducción en Estados Unidos porque la primavera y el verano fueron menos secos que en 2024.

📄 #ComunicadoConjunto | La presencia de la mariposa Monarca aumenta 64% en los bosques de hibernación mexicanos.



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A eso se sumó otro elemento decisivo durante su viaje al sur: la menor sequía en la ruta migratoria hacia México favoreció la presencia de plantas con flores que les dieron néctar a las monarca. Esa combinación ayudó a que más ejemplares lograran llegar a los bosques donde pasan el invierno.

¿Dónde se ubican las colonias de mariposa monarca esta temporada?

En total se registraron nueve colonias de mariposa monarca: tres en Michoacán y seis en el Estado de México (Edomex). Siete de esas mediciones se obtuvieron durante la segunda mitad de diciembre de 2025 y las dos restantes en enero de 2026.

De esas colonias, cinco se ubicaron dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, donde ocuparon 2.27 hectáreas, mientras que cuatro se establecieron fuera de ella, con una ocupación de 0.66 hectáreas.

El Rosario, Michoacán: La colonia más grande

La colonia más extensa de toda la temporada se localizó en el ejido El Rosario, Michoacán, dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Ahí se registró una ocupación de 1.62 hectáreas, la mayor entre todos los sitios monitoreados.

Esto confirma que los bosques de esta zona se mantienen como uno de los principales refugios de esta especie emblemática, cuya migración recorre cerca de cuatro mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta territorio mexicano.

La recuperación emociona, pero la amenaza no desaparece

A pesar de la recuperación, la situación de las mariposas aún pende de un hilo. WWF señaló que la segunda ocupación más baja de los últimos 30 años se registró en 2023-2024, con apenas 0.9 hectáreas, mientras que el mínimo histórico fue en 2013-2014, con 0.67 hectáreas. En contraste, el máximo se alcanzó en 1996-1997, cuando las colonias ocuparon 18.19 hectáreas.

Por eso, aunque las 'novias del Sol' volvieron a llenar de naranja los bosques mexicanos, este es un recordatorio de que proteger su ruta, sus refugios y los ecosistemas que la sostienen sigue siendo una tarea urgente compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.