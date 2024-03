Supuesto tataranieto de Benito Juárez afirma que sufría discriminación por ser rubio

En redes sociales se viralizó un video de un hombre que supuestamente afirma ser tataranieto del expresidente de México, Benito Juárez. El hombre es identificado como Martín Quintanilla Sánchez-Juárez y aseguró que a lo largo de su vida recibió discriminación por ser rubio y no de piel morena, como era conocido el personaje histórico.

“Yo tengo la sangre de Benito Juárez, toda mi vida me han dicho: '¿cómo eres descendiente de Juárez, si eres rubio?’. Una vez la profesora me dice: '¿por qué vas a salir a la ceremonia del Beni si tú pareces más descendiente del Maxi?’. Y fui con mi mamá y le dije: '¿Qué es el Maxi y qué es el Beni?’. Por otro lado, cuando iba a las ceremonias del 21 de marzo en Palacio Nacional, un símbolo sagrado, ¿no? Pero bueno, el resto es historia y se podría decir que he sufrido de ambos tipos de división del país”, fueron las palabras del hombre.

El tataranieto de Benito Juárez Martín Quintanilla Sánchez-Juárez denuncia que ha vivido racismo a lo largo de su vida.

A pesar de la declaración del hombre, quien se presume como tataranieto de Benito Juárez, no presentó ninguna prueba para confirmar el dato. De acuerdo con una página de la UNAM, es descendiente de la sexta generación de Benito Juárez.

¿Cuántos hijos tuvo Benito Juárez con Margarita Maza?

A casi 218 del natalicio de Benito Juárez, puede surgir la duda de cuántos hijos tuvo el oaxaqueño, quien se casó con Margarita Maza. La pareja tuvo 12 hijos; nueve mujeres y tres hombres; sin embargo, de estos, tres mujeres y dos hombres murieron siendo pequeños y solamente un hombre sobrevivió: Benito Juárez Maza.

Benito Juárez murió en 1872 en Palacio Nacional a causa de una angina de pecho; por otro lado, su hijo consiguió hacer una carrera como diplomático durante el gobierno de Porfirio Díaz y finalmente murió en 1912. Según se conoce, la descendencia del expresidente tiene más de 100 años en Guanajuato.