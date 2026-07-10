“Ese es el pacto real con el crimen": Maru Campos arremete contra la FGR por caso Rocha Moya y alerta por el T-MEC

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuestionó severamente la situación jurídica del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y reprochó de forma directa a la Fiscalía General de la República (FGR) por no contar con los "elementos probatorios" suficientes para proceder legalmente en contra de él. La mandataria estatal señaló que esta inacción ocurre a pesar de que el estado de Sinaloa ha vivido de cerca la tragedia derivada de los vínculos de sus autoridades con el crimen organizado.

Hace semanas advertimos lo que hoy ya es realidad: Estados Unidos se negó a renovar el T-MEC como estaba. Toyota mueve su producción de Tijuana a Texas.



El capital porque la 4T negocia la ley y debilita el Estado de derecho.



México pierde competitividad, pierde inversión, y… pic.twitter.com/3MzCcb09lk — Maru Campos (@MaruCampos_G) July 10, 2026

El pacto real de Morena con el crimen organizado

Para la gobernadora chihuahuense, la falta de acción penal en el ámbito federal evidencia una línea de protección política desde la cúpula del partido oficialista que vulnera las condiciones de paz en el territorio nacional.

“Han decidido proteger a Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos. Ese es el pacto real de Morena con el crimen organizado. Ese es el pacto que se protege en la 4T y ese es el pacto que México urge necesita romper...", sentenció de manera tajante Campos durante su mensaje.

La pérdida del T-MEC y la huida de la inversión extranjera

Aunado a la crisis de seguridad, la mandataria vinculó de forma directa la impunidad interna con la reciente crisis comercial que enfrenta el país. Advirtió que la decisión de Estados Unidos de no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una repercusión económica directa ante la falta de certidumbre jurídica que existe actualmente en México, provocada por proteger a los gobernantes señalados por la justicia estadounidense.

Exigen claridad en Sinaloa



Voces de la oposición reclaman transparencia total sobre el paradero de casi 900 millones de pesos destinados a la reconstrucción por el huracán Otis, así como por las acusaciones contra el gobernador con licencia, @rochamoya_.



Se señaló que la falta… pic.twitter.com/YaB1V08EC3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 10, 2026

“El capital huye de donde el Estado de Derecho se negocia. Y en México hoy la 4T negocia la ley. La prueba está a la vista, Rocha Moya sigue sin rendir cuentas. Dicen que está localizable, pero localizable no es lo mismo que responsable…”, apuntó.

Finalmente, Maru Campos alertó sobre el impacto que este escenario de opacidad tendrá en los hogares mexicanos de cara al futuro inmediato: “México pierde competitividad, pierde Estado de Derecho, pierde inversión, pierde confianza y billones de familias pagan la decisión de Morena de proteger a los suyos antes que proteger a nuestro país".