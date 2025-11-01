Ataque a bar “El Ovni 2" deja 3 mujeres sin vida y 6 heridos en Juárez, Nuevo León

Un brutal ataque a balazos registrado la madrugada de este viernes en el Bar Ovni del municipio de Juárez, Nuevo León, dejó un saldo trágico de tres mujeres jóvenes sin vida y seis hombres lesionados. Las víctimas fatales, de entre 18 y 22 años, fallecieron en distintos hospitales a los que fueron trasladadas tras la agresión.

El reporte se recibió alrededor de las 02:56 horas en el restaurante-bar “El OVNI 2”, ubicado sobre el Libramiento Julio Cisneros y la calle Alejandro Garza Leal, en la colonia Joaquín Garza y Garza.

¿Qué pasó en el bar Ovni de Juárez, Nuevo León?

Tras el reporte de la balacera, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y servicios periciales arribaron al lugar. En el sitio localizaron casquillos percutidos de arma larga, lo que confirma la participación de un comando armado en la masacre.

Los seis hombres que resultaron heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Juárez para recibir atención médica.

Víctimas identificadas tras ataque en Juárez

Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó el fallecimiento de las tres mujeres en distintas clínicas:



Lucero , de 22 años, falleció en la Clínica Santa Cruz.

Abril , de 20 años, murió en la Clínica Centra de Guadalupe.

Yajaira, de 18 años, falleció en el Hospital General de Juárez.

Ataque en Bar Ovni 2 de Juárez, Nuevo León: localizaron casquillos percutidos de arma larga | FIA

Bar Ovni operaba fuera del horario permitido

La Agencia Estatal de Investigaciones ya inició las indagatorias para establecer el móvil del ataque y localizar a los responsables.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el ataque fue indiscriminado contra los clientes que se encontraban bailando en el lugar. Los reportes también indican que el bar "El OVNI 2" operaba presuntamente fuera del horario permitido.

Este no es el primer hecho violento ligado a la franquicia; en 2021, el "Bar Ovni 3", ubicado en la misma colonia, también fue escenario de un ataque a tiros que dejó dos muertos.

