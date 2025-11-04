Masacre en Acolman, Edomex: Asesinan a 3; joven taquero murió por intentar ayudar

Una brutal balacera en el municipio de Acolman, Estado de México (Edomex), dejó un saldo de tres personas muertas y un joven gravemente herido. La tragedia se magnificó por la heroica pero fatal intervención de Omar, un taquero de 21 años, quien, al escuchar los gritos de sus vecinos, corrió para ayudarlos y fue recibido a balazos por el agresor.

El presunto responsable, un vecino de 47 años identificado como un expolicía, ya había sido denunciado por su comportamiento violento y por amenazar a las víctimas con un arma de fuego.

¿Qué pasó en Acolman, Edomex? Así fue el sangriento asalto

El violento hecho ocurrió en la calle Valle de Odisea, en la colonia Real del Valle Segunda Sección. Según testigos, el conflicto inició cuando el agresor atacó a balazos a una pareja de vecinos (un hombre y una mujer de unos 45 años).

Omar, quien se encontraba trabajando en una taquería cercana, escuchó las detonaciones y los gritos de auxilio. Sin dudarlo, corrió hacia el lugar para intentar defender a la mujer, pero el sicario le disparó, quitándole la vida en el acto.

“Mi hijo vino a trabajar, lo único que me comentan los vecinos es que por tratar de ayudar a una muchacha que estaban balaceando, lo mataron, él estaba trabajando, él es taquero”, relató entre lágrimas Jessica Avilez, madre de Omar.

#MientrasDormía Se registró una balacera en Acolman, #Edomex que dejó 3 muertos, incluido un joven que quiso ayudar a una pareja que era asaltada.



Vecinos denuncian que la inseguridad crece día a día. @oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/PHbxiDpwcN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2025

Agresor de Acolman era un expolicía violento

El ataque no fue un hecho aislado. Guillermo Montesinos, hermano de una de las víctimas, denunció que el agresor, de 47 años, era un expolicía ("creo que era policía") conocido en la colonia por su actitud "prepotente".

El agresor ya había sido denunciado previamente por amenazar a los vecinos con su arma de fuego. De hecho, el familiar de la víctima confirmó que la mujer asesinada ya había sido amedrentada por él: “anteriormente a mi cuñada ya le había sacado el arma”. A pesar de las denuncias, el sujeto seguía libre y armado.

En la escena del crimen quedaron regados más de 20 casquillos percutidos. El saldo final fue de tres personas sin vida: la pareja de vecinos y Omar, el joven taquero.

Además, un cuarto joven, identificado como Irving, sobrino de la pareja, resultó gravemente herido al intentar proteger a su familia. "Mi sobrino se llama Irving, él recibió tres disparos por cubrir a mi sobrina", detalló Guillermo Montesinos. El joven fue trasladado de urgencia a un hospital.

El presunto homicida logró escapar del lugar huyendo por las azoteas de las casas vecinas.