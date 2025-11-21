Sicarios ejecutan a dos familias en Loreto; un niño de 10 años entre las víctimas

Un amanecer de terror rompió la calma del municipio de Loreto, en Baja California Sur. En un ataque coordinado y de extrema brutalidad, un comando de sicarios irrumpió simultáneamente en dos domicilios para ejecutar a dos familias completas mientras dormían.

El saldo de esta jornada violenta es de seis personas muertas, entre las que se encuentra un niño de apenas 10 años de edad, además de otro menor que lucha por su vida en un hospital tras resultar gravemente herido.

¿Qué pasó en Loreto, Baja California? Así fue el brutal crimen

Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre, en la colonia Invi Miramar. Los agresores, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas, ingresaron a la fuerza a dos viviendas ubicadas en la misma zona.

El primer escenario de la tragedia fue una casa en la Calle 10, entre Honduras y Nicaragua. Allí, los sicarios abrieron fuego contra una familia, arrebatándole la vida a una mujer, dos hombres adultos y al pequeño de 10 años.

Casi al mismo tiempo, en una segunda vivienda ubicada sobre la calle Acueducto, otra pareja fue sorprendida en su cama y asesinada a balazos, sin oportunidad de defenderse.

Funcionarios reaccionan a la masacre en el municipio de Loreto

La brutalidad del crimen ha conmocionado a las autoridades locales. Saúl González Núñez, secretario general de Gobierno, lamentó profundamente el involucramiento de menores en esta ola de violencia: "Desafortunadamente, entraron a un domicilio y ejecutaron a las familias. Tenemos información de que hay también un menor de edad involucrado".

Por su parte, Antonio López Rodríguez, representante de la Procuraduría, calificó los hechos como atentados "brutales y cobardes", subrayando que el ataque contra integrantes inocentes de una familia rompe cualquier código y exige una respuesta inmediata de la justicia.

Alcaldesa clama por ayuda a Harfuch y llega la Marina

Ante la magnitud de la masacre, que rebasa la capacidad de la policía municipal, la alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador, lanzó un llamado de auxilio urgente al Gobierno Federal. A través de sus redes sociales, informó que solicitó la intervención directa del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"He solicitado la intervención del secretario de Seguridad... con la seguridad de hacer lo que me corresponde por mi Loreto", expresó la edil.

Como respuesta inmediata a la crisis, se ha desplegado un fuerte operativo de seguridad. Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y fuerzas estatales se han trasladado desde La Paz para blindar el municipio y liderar la búsqueda de los responsables. El gobernador Víctor Castro Cosío se sumó a las condolencias, prometiendo que no habrá impunidad.