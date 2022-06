Estudiantes se intoxican con brownies de marihuana en Matamoros

Siete estudiantes de segundo grado de la Telesecundaria José Emilio Pacheco del fraccionamiento Los Presidentes en Matamoros, Tamaulipas reportaron molestias que incluso llevaron a una de ellas a ser internada en el área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras consumir un brownies con marihuana.

Yolanda Cárdenas, supervisora de Telesecundarias en la entidad confirmó el hecho y dijo que los estudiantes ya se reportan estables tas consumir el postre preparado con la yerba.

“Lo que me han dicho, ellos consumieron pastelillos combinados con marihuana... la curiosidad más que nada, la edad de ellos influye mucho... por curiosidad sin saber las consecuencias que trae”, indicó al tiempo que agregó: “están estables, ya están bien, como es una droga vegetal tiende a salir del cuerpo más fácilmente que una sintética”.

Y aunque para la autoridad educativa los efectos que causó el consumo de los pastelitos con la droga fueron mínimos, Adriana Montoya madre de la menor que fue internada en el hospital del IMSS presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

“La denuncia se puso en contra de la escuela y nombre de la directora yo nunca, no culpo a la niña a la que trajo el pan, la culpo en la manera de qué hubiera avisado que traía, que contenía la droga, ya si mi hija acepta, la mía es culpable porque aceptó, ella en ningún momento le dijo, el papá de la niña se hace responsable él como papá yo me hago responsable de lo que hizo mi hija, está mal”, admitió Adriana Montoya.

La mamá de la menor señaló que en una junta que sostuvieron con padres de los otros estudiantes se comentó que los jóvenes pudieron incluso consumir los brownies de marihuana con una bebida energética, por lo que consideró que es imposible que nadie se diera cuenta de la situación que puso en riesgo la vida de su hija.

“Hubieran visto como yo vine a encontrar a mi hija aquí, el cómo, bañada en vómito, delirando, casi desmayada”, recordó consternada la madre de la menor, quien responsabilizó a la maestra a cargo por no reaccionar rápido ante los síntomas que presentó.

FIA

Denuncia a directora de telesecundaria por negligencia

La denuncia acusa la negligencia de la directora Claudia Urbina al no solicitar de inmediato los servicios de una ambulancia para trasladar a la estudiante a un hospital, pero será en los próximos días cuando se defina su situación jurídica mientras tanto en lo que se refiere a los alumnos la autoridad educativa no los sancionará

La supervisora de las Telesecundarias, Yolanda Cárdenas informó que luego de estos hechos pondrán en marcha algunas acciones preventivas para los estudiantes:

“Quedamos que vamos a platicar con los alumnos, vamos a darles brigadas, vamos a traer brigadas de apoyo para ellos, en general a toda la escuela para una buena orientación. También, la operación mochila se va a hacer, primero una reunión con padres familia para que ellos estén de acuerdo y ellos nos den el permiso de hacerlo”.

Sobre si habrá algún tipo de sanción o castigo contra el alumno que llevó el postre a la escuela, dijo: “no, no, para nada, no. No, se va a platicar con ellos”.

Por ahora la menor que reportó el mayor grado de afectación regresará hasta el lunes a la escuela, mientras que ni los padres de familia, ni los maestros han podido saber si quien llevó el pastel lo compró o alguien se lo dio.