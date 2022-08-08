VIDEO: Explota cuarto tanque de petróleo en Matanzas, Cuba
El incendio inició el viernes 5 de agosto luego de que un rayo golpeara un depósito de almacenaje de combustible en Matanzas y continúa sin ser sofocado.
La emergencia continúa en la zona industrial de la bahía de Matanzas, en Cuba, luego de que un cuarto depósito de almacenaje de una instalación de petróleo explotó el lunes 8 de agosto por la tarde.
El incendio, que ya era visible desde la distancia, de repente creció de tamaño con una ensordesedora explosión y más humo negro. El momento logró ser captada por los ciudadanos que obserbaban el desastre a los alrededores de la Zona Industrial de Matanzas.
Esta explosión sucede el mismo día en que otro contenedor explotó horas antes.
El incendio ha dejado un bombero muerto y 16 más desaparecidos. Además 125 personas resultaron heridas, de las cuales 24 permanecen hospitalizadas, de acuerdo al Ministerio de Salud de Cuba.
Noticia en desarrollo.
🇨🇺 | Otra explosión sacude la instalación petrolera en Matanzas, Cuba. El fuego la lleva más de tres días. pic.twitter.com/wtozYg9Ydj— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 8, 2022
¿Qué causó el incendio en el depósito de almacenaje de Matanzas, en Cuba?
La Agencia Cubana de Noticias informó que la tapa y el tanque tres colapsó por el incendio a primeras horas del lunes.
Esto provocó que las autoridades se apresuraran a vaciar un cuarto tanque. Cada depósito puede almacenar hasta 300,000 barriles de petróleo.
Cuba apenas lograba algunos avances el fin de semana en el combate a la llamas del depóstio de Matanzas gracias a la ayuda de expertos en extinguir incendios provocados por combustibles de México y Venezuela.
El incendio inició el viernes por la noche luego de que rayo golpeó un tanque de almacenamiento de combustible, lo que provocó la primera explosión y posterior incendio en Matanzas. El segundo tanque explotó el sábado 6 de agosto.
El incendio de los depósitos de petróleo de Matanzas podrían agudizar la crisis de combustible y energía que ya sufre Cuba, e incluye interurpciones de eléctricas.
Otra explosión a las 5 de la tarde. Mientras tanto, los dirigentes 🤡 están reunidos "debatiendo estrategias". Siguen "preparando" la manguera para echar espuma.— #TwıtterCuba (@TwiterCuba) August 8, 2022
Ya el Comando Sur de Estados Unidos hubiera sofocado el incendio hace rato.#CubaEstadoFallidopic.twitter.com/gWXtNgjm7E