¡Mataron a su perro para llevársela! Rescatan a joven secuestrada en Ciudad Juárez; ya hay 4 detenidos

¡Terror en Chihuahua! Lo que comenzó como una pesadilla el pasado miércoles, cuando sujetos armados irrumpieron en una casa, ubicada en Ciudad Juárez, para matar a balazos al perro de la familia y secuestrar a una joven de 21 años, dio un giro inesperado tras la captura de los 4 responsables.

La mujer logró ser rescatada y se encuentra en buen estado de salud; sin embargo, el perro murió al llegar a revisión tras recibir los disparos.

El "grave error" fue una cámara de seguridad: Así cayeron los responsables del secuestro

Entre los detenidos están dos hombres y dos mujeres, una de ellas de solo 16 años de edad.

El "grave error" que los delató fue abandonar la camionera a una cuadra de donde tenían encerrada a la víctima, dejándola justo enfrente de una cámara de seguridad de la policía.

La policía municipal reveló que los cuatro responsables del secuestro fueron ubicados en un domicilio cercano a donde habían abandonado la camioneta en la colonia Fray García de San Francisco, lugar donde tenía a la mujer de 21 años de edad.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que realizaron el secuestro de la joven.

¿Quiénes son los responsables del secuestro de la joven de 21 años?

Los detenidos implicados con el secuestro, fueron identificados como Ricardo Baruk D, de 18 años de edad, Christopher S, de 24 años, Lidia J, de 46 años, y una joven de 16 años de edad; su identidad no fue revelada.

Según las autoridades, los cuatro detenidos fueron turnados a la Fiscalía, acusados por privación ilegal de la libertad, robo y otros delitos.

Entre los detenidos hay un joven de 16 años de edad|ESPECIAL

¿Cómo fue el secuestro de la joven de 21 años en Ciudad Juárez?

Según vecinos, los hombres llegaron a la casa de la joven, ubicada en la colonia Pajares de San Isidro, en Ciudad Juárez, y sin tentarse el corazón, le dispararon al perro para poder entrar al domicilio y llevarse a la fuerza a la mujer de 21 años de edad abordo de una camioneta; aseguran haber escuchado alrededor de cuatro balazos.

Horas después, elementos de la fiscalía localizaron la camioneta adentro de un mercado popular.

Al lugar donde fue encontrado el vehículo llegó la policía municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que confirmaron que la camioneta abandonada había sido utilizada para el secuestro de la joven.