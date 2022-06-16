Mayra Flores es la primera mexicana electa al Congreso de EU

Mayra Flores se convirtió en la primera mexicana en ganar un puesto en el Congreso de Estados Unidos (EU) tras la elección de Texas, por si fuera poco, también es la primera republicana en arrebatar el escaño que por años ha sido demócrata.

Mayra Flores venció al demócrata Dan Sánchez con 51 por ciento de los votos contra el 43 por ciento de su contrincante, con lo que la mexicana representará al Distrito Congresional 34 de Texas.

Con el triunfo, la republicana Mayra López se convirtió en la primera mujer nacida en México que ocupará un lugar en el Congreso de EU, un triunfo que ella misma calificó como histórico.

“Esta victoria histórica traerá de vuelta a Dios a las salas del Congreso. Esta victoria es para la gente que fue ignorada por tanto tiempo. Este mensaje de que el establecimiento ya no será tolerado. Hemos comenzado la ola roja”, escribió la mexicana en su cuenta de Facebook.

¿Quién es la mexicana Mayra Flores?

Mayra Flores nació en Tamaulipas, México en 1985. Llegó a EU a los seis años y se convirtió en ciudadana estadounidense naturalizada gracias a su padre. Vivió la mayor parte de su vida en el Valle de Río Grande, Texas.

La republicana se graduó en 2014 como practicante de atención respiratoria con el apoyo de su familia. Trabaja cuidando a personas mayores y discapacitadas con problemas respiratorios crónicos y ha estado en primera línea ayudando a los pacientes a combatir el Covid-19.

Mayra Flores continuó sus estudios y se graduó con una Licenciatura en Liderazgo Organizacional de South Texas College. También se desempeña como Presidenta de Alcance Hispano del Partido Republicano del Condado de Hidalgo.

Mayra Flores asegura que busca fortalecer el sistema de inmigración legal, asegurar las fronteras de EU, reducir los costos de atención médica, reducir los impuestos, así como promover las pequeñas empresas y menos gobierno.

