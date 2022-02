MC exige justicia por mal uso de Ivermectina en CDMX

Legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Congreso federal y capitalino denunciaron ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a los titulares de Salud, Oliva López Arellano, por haber adquirido y administrado sin sustento científico Ivermectina y Azitromicina en el kit sanitario a enfermos de Covid-19 en la Ciudad de México (CDMX) y de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Peña Merino, por excederse en las atribuciones de su función pública, respectivamente.

Los representantes ciudadanos Royfid Torres, Verónica Delgadillo, Salomón Chertorivski y Jorge Álvarez calificaron como un error grave y engaño a los capitalinos haber administrado Ivermectina de manera irresponsable, por lo que deben responder ante la autoridad competente y fincar responsabilidades.

“Presentamos una denuncia particularmente contra la secretaria de salud y el titular de la ADIP, pues no sólo es una falta de ética, sino es un engaño a la ciudad, a los miles de pacientes que enfermaron y dieron positivo a Covid-19 el año pasado y antepasado, administrando un medicamento que no sólo no estaba probado, sino estaba contraindicado y vamos a pedir la intervención dela Contraloría para que investigue y finque responsabilidades necesarias en uno de los errores, que considero es de los peores de este gobierno”, estableció Torres González después de presentar la denuncia.

El legislador federal, Jorge Álvarez Maynez, solicitó la renuncia de Oliva López Arellano y José Merino, pues como representantes del gobierno de la Ciudad, “trataron como animales a los chilangos, despilfarrando los recursos y adquiriendo un medicamento que no estaba avalado por la Organización Mundial de la Salud”.

Hace dos años en declaraciones del mismo Hugo López-Gatell replicaba artículos de la OMS donde esto que afirmo sobre la Ivermectina él también lo decía, por eso pedimos la renuncia de la secretaria de Salud de la CDMX y de un funcionario como José Merino, quien se ha excedido en sus atribuciones, quien ha tenido un conflicto ético en el ejercicio de su encargo público y no tiene nada qué hacer en este tipo de decisiones

Salomón Chertorivski comentó que el gobierno de la Ciudad, a través de los titulares de la SEDESA en la ciudad de México y la ADIP rebasan el ejemplo de un mal servicio público, por lo que deben someterse al escrutinio y la rendición de cuentas.



En primera a la secretaria de salud, quien recetó un medicamento que sólo es para uso humano como desparasitante, que no está autorizado por la COFEPRIS, que no es recomendado por ninguna autoridad sanitaria reconocida en el mundo para lo que aquí se distribuyó, en una falta gravísima para la salud de las y los capitalinos. Por otro lado, está el titular de la ADIP, que no entendemos porque tiene funciones sanitarias, pues sólo debe hacer lo que le mandata la ley y no caer en este tergiversar las responsabilidades del poder público

En su oportunidad, la senadora de MC Verónica Delgadillo comentó que ésta es otra falla en el mal manejo de la pandemia en la que ha incurrido el gobierno local, por lo que este acto no debe quedar impune y respaldará al diputado Royfid Torres en todas las acciones que decida emprender para ello.

“El gobierno federal y de la Ciudad de México se han destacado por haber hecho un mal manejo de la Pandemia y lo que hizo el gobierno de la Ciudad puso en peligro la vida de las y los chilangos; es lamentable, reprobable y los responsables de respaldar este experimento deben enfrentar la justicia”, sostuvo.

Finalmente, Torres González añadió que están en contacto con personas a las que les fueron administrado el fármaco por parte del gobierno capitalino, para acudir ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y de Derechos Humanos con una queja conjunta.