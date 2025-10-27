¿Adiós al home office? MC exige que las sesiones del Congreso sean 100% presenciales

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) ha solicitado formalmente a Ricardo Monreal y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que las sesiones y reuniones de trabajo regresen a ser completamente presenciales. La exigencia llega en un momento de fuerte polémica y críticas por la baja productividad y los abusos en el formato semipresencial, encabezados por el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco jugando pádel en plena sesión.

MC exige a Ricardo Monreal terminar con home office legislativo

La coordinadora de MC, la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, firmó una carta en la que argumenta que la continuidad del esquema virtual es injustificada.

La legisladora recordó que las sesiones a distancia fueron implementadas como una medida excepcional durante la pandemia de Covid-19, pero el decreto sanitario terminó en mayo de 2023.

Movimiento Ciudadano exige que el Poder Legislativo se someta a la misma normalidad laboral que el resto del país: “Los trabajos legislativos deben regresar a la presencialidad, como lo hacen millones de personas todos los días en México”, señala el documento.

Artículo 300 del reglamento de Cámara de Diputados se usa erróneamente

MC argumenta que el Artículo 300 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que permite las sesiones semipresenciales, se ha usado para evitar el trabajo presencial sin justificación alguna, prestando la norma a la simulación y a la baja productividad.

El llamado a eliminar el “home office legislativo” se produce después de una serie de críticas por la falta de compromiso de algunos legisladores, pues muchos de ellos no asisten a las reuniones.

Además de la reciente exhibición del diputado Cuauhtémoc Blanco, quien se conectó por Zoom mientras jugaba pádel y pedía que simplemente se le contara la asistencia.

Movimiento Ciudadano exige que las actualizaciones normativas para eliminar el formato a distancia se realicen de inmediato, para obligar a los representantes federales a cumplir con su deber de manera presencial.