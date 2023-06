¿Qué debo hacer si me detiene un policía? Cuidado con los arrestos ilegales en México

En los últimos días, el caso de Gustavo Fabián le ha dado la vuelta a la Ciudad de México, pues el pasado 2 de mayo el joven fue detenido de manera injustificada por la policía capitalina, quienes le inculparon de haber cometido un homicidio dentro de un panteón en la alcaldía Azcapotzalco, por lo que el tema no ha dejado de girar alrededor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Luego de que el secretario de la SSC, Omar García Harfuch, ofreciera disculpas por lo sucedido, en Hechos AM abordamos el tema con un abogado especialista en delitos cometidos por servidores públicos, Emiliano Robles Gómez Mont, quien explicó en entrevista bajo qué circunstancias puede ser detenido una persona y qué se debe hacer si eres arrestado.

¿Nos puede subir una patrulla de la policía sin justificación?

Es esencial empezar diciendo que toda detención por parte de un oficial de policía debe estar justificada; sin embargo, el abogado Gómez Mont explica que hay dos motivos por los que se puede llevar a cabo una inspección previo a ser trasladado en una patrulla de manera formal.

“Tenemos que dividirlo en dos momentos diferentes: Uno es como una actividad para prevenir que se dé un delito; otra cuando se acaba de cometer y hay una denuncia anónima o un señalamiento”, menciona el litigante, por lo que si no existe ningún tipo de denuncia, solamente puedes ser inspeccionado y arrestado si hay indicativos de que podría cometerse un hecho ilícito.

“Prevenir un delito se realiza con una actividad persuasiva para evitar”, señala el abogado Gómez, “Tiene que estar justificada con una sospecha, con elementos objetivos, que permitan a la gente decir que tiene una actitud sospechosa, desafiante, evasiva”, por lo que debería de ser únicamente con indicios claros de un posible delito.

Gob.mx ¿Me puede detener un policía? Si no hay una denuncia, debe haber actitud sospechosa y solo será una inspección

¿Puede catearme un oficial de policía en México?

"¿Puede hacer revisión de llegar y catear? No, no puedes llegar y estar esculcando a las personas. No puedes abrir una puerta y meterte al coche, basta con una revisión por fuera”, explica el especialista en Hechos AM, por lo que incluso si hay algún tipo de indicio, debe ser recíproco con el accionar del policía.

Por otro lado, y más orientados al caso de Gustavo Fabián, el abogado señala: “si hay sospecha de que se cometió un delito y están por la zona, si se da una denuncia, entonces se puede ser un poco más invasivo, pero siempre que sea justificado. Si no está, claramente hay un abuso de autoridad, un exceso en el uso de la fuerza o un uso indebido de las atribuciones”.

¿Qué hacer si un policía me detiene en México?

Respecto al proceder de una persona, Emiliano Robles explica que “claro que puede grabar y documentar”, pero establece dos puntos esenciales a seguir para alinearse con los derechos como ciudadano y sentirse más seguro:



Pedir que se identifique la autoridad

Solicita que le explique cuál es la razón por la que lo está deteniendo,

Dar su versión de los hechos para defenderse.

Una vez que eso suceda, si considera que hay cualquier abuso por parte de la autoridad, puede dar vista al órgano interno de control de la SSC y a la Fiscalía General de la CDMX para emitir una denuncia formal, explica el abogado especialista. En caso contrario, la autoridad estaría actuando de manera ilegal.

“Por desgracia hay muchos casos como este. No todos los servidores públicos son malos, pero a ellos los rigen unas reglas, previstas por la ley. (...) Creo que es un problema cultural. Hay muchos casos en donde se dan detenciones arbitrarias, donde los procesos se pierden y no se logra justicia para las víctimas por violaciones al debido proceso”, sentenció el Emiliano Robles Gómez, quien ofreció su experiencia para orientar a la ciudadanía mediante Hechos AM.