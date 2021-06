VIDEO: Médico del IMSS vence al Covid-19 luego de 50 días intubado

Un médico del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) venció al Covid-19 luego de estar 50 días intubado por las complicaciones respiratorias que presentó.

Se trata del médico radiólogo del IMSS, Jesús Cenobio, quien estuvo internado en el Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México.

En un comunicado, el IMSS resaltó que tras el contagio de Covid-19, el médico tuvo una oxigenación que bajó hasta el 60%, cuando lo recomendado es superior al 90%. Además, solo tenía el 10% de posibilidades de sobrevivir.

Te puede interesar: En EUA regalarán cerveza si alcanzan 70% de vacunados contra Covid-19

“Por las condiciones que yo presentaba, por la radiografía que habían visto, era necesario que me intubaran. Estuve intubado ocho semanas y media. Todo mundo en el servicio de urgencias me animó, me dijo ‘no se preocupe, usted va a estar bien’”, explicó el médico del IMSS.

Desde inicios de la pandemia, Jesús Cenobio evaluó varios casos de Covid-19 desde el ámbito de la radiología, pero no imaginó que le tocaría padecer la enfermedad de manera grave.

Médico del IMSS se contagia de Covid-19

El médico del IMSS comenzó a presentar malestar general por el Covid-19 desde noviembre de 2020, pero los síntomas eran leves. Sin embargo, su salud se deterioró y fue trasladado al hospital, donde lo llevaron a la Unidad de Terapia Respiratoria por las condiciones graves en las que llegó.

Tras ser valorado se tomó la decisión de intubarlo y permaneció con apoyo mecánico ventilatorio durante ocho semanas y media.

“Recobré la consciencia, no podía hablar y me comunicaba con señas y moviendo la boca”, dijo el médico tras las más de ocho semanas intubado. Posteriormente, el médico del IMSS inició terapias de rehabilitación para que fuera dado de alta, situación que ocurrió el 31 de diciembre del año pasado.

Te puede interesar: Brasil confirma primer caso de hongo negro en paciente con Covid-19