Médicos pasantes de Zacatecas exigen más seguridad ante violencia

Zacatecas.- Existe temor entre los médicos pasantes de Zacatecas debido a la inseguridad que se vive en el Estado. Dicen no contar con las garantías para desarrollar su profesión.

“Hay temor porque hay inseguridad, hay temor, hay miedo de que todos estamos en riesgo nada nos garantiza teniendo un buen lugar en la cabecera municipal pues nos garantice seguridad, yo siento que miedo hay mucho”, señaló la médico pasante, Adalia Sánchez.

La inseguridad en Zacatecas tiene aterrados a los médicos pasantes

Son poco más de 200 médicos pasantes los que dicen sentir esta situación en zacatecas, quienes entre manifestaciones han externado que este temor no sólo lo viven en municipios con altos índices de violencia, sino en diversos puntos del territorio estatal.

“Porque no nada más Jerez y Valparaíso son los únicos lugares con inseguridad yo creo que ahorita todo el estado de Zacatecas, es lo que mencionamos anteriormente”, asegura Adalia Sánchez, médico pasante.

Ya han registrado casos que han encendido las alertas, un ejemplo es el municipio de Jerez.

Narra uno de los médicos pasantes: “Normalmente se comportan de una manera no hostil, llegan de buen plan, pero entran con armas largas y así exigen la consulta quiere decir que con un guardia de seguridad no se garantiza una adecuada seguridad aparte de que no está exenta de que en algún momento lleguen en un estado de toxicomanía y la agredan”.

Médicos asesinados en Zacatecas

En Zacatecas 3 médicos han perdido la vida a causa de la violencia:

El oncólogo y catedrático, Héctor Ruiz Calzada, asesinado en la capital el 22 de febrero del 2021 por sujetos armados.

El médico Luis Armando Montes de Oca, quien estaba a un mes de concluir su servicio social cuando fue asesinado junto con el chofer de una ambulancia, el 30 de junio en Valparaíso.

Y la doctora María Esther Talamantes Bañuelos, asesinada el 9 de julio en la carretera que conecta a Jerez con Fresnillo, porque se negó a detener su vehículo en un retén con hombres armados.