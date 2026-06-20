Playeras y gorras en menos de 1,000 pesos; los costos confirmados de la mercancía del Mundial 2026 en cada sede en México

La mercancía oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya tiene precios confirmados en las tres sedes de México. Desde playeras y gorras hasta otros souvenirs conmemorativos, algunos artículos tendrán un costo menor a los mil pesos, una opción para los aficionados que buscan tener un recuerdo de la máxima fiesta de futbol.

Artículos del Mundial 2026 de la CDMX

En la sede de la Ciudad de México (CDMX), la mercancia oficial del Mundial 2026 incluye artículos para distintos presupuestos. Las playeras y gorras forman parte de los souvenirs disponibles y algunos de estos productos tendrán precios menores a los mil pesos.



Camiseta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™- $6504.45

$6504.45 Póste de la Ciudad de México- $346.90

Camiseta blanca con poste de la Ciudad de México del Mundial 2026- $607.08

Bufanda de México del Mundial 2026- $693.81

Camiseta blanca de la Ciudad de México- $867.26

Gorra de camionero- $607.08

Botella de agua con póster de la Ciudad de México- $693.81

Sudadera gris con capucha de México- $1300.89

Camiseta de Ciudad de México niños- $780.53

Camiseta de Ciudad de México- $867.26

Sudadera con capucha de Ciudad de México- $1300.89

Gorra de Ciudad de México niños- $728.50

Mercancía de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Guadalajara

En Guadalajara, la mercancía oficial también contará con opciones para diferentes presupuestos.



Camiseta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Guadalajara edición limitada- $6504.45

Guadalajara edición limitada- $6504.45 Póster de Guadalajara- $346.90

Camiseta al Estilo de Guadalajara- $780.53

Camiseta negra con póster de Guadalajara- $607.08

Bufanda de Guadalajara- $693.81

Gorra caminoero Guadalajara- $607.08

Sudadera gris con capucha- $1300.89

Camiseta de Guadalajara de Mundial 2026- $780.53

Camiseta de Guadalajara- $867.26

Sudadera con capucha de Guadalaja niños- $1300.89

Sudadera con capucha de Guadalaja- $1734.52

Gorra Guadalajara Mundial 2026- $728.50

Mercancía en Monterrey de la Copa Mundial 2026

En Monterrey, los aficionados también podrán encontrar una amalia variedad de mercancía oficial del Mundial 2026.



Camiseta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Monterrey- $6504.45

$6504.45 Póster de Monterrey- $346.90

Camiseta gris con póster de Monterrey- $607.08

Camiseta blanca con póster de Monterrey- $607.08

Camiseta al estilo de Monterrey- $780.53

Bufanda de Monterrey- $693.81

Camiseta blanca de Monterrey- $867.26

Gorra camionera de Monterrey del Mundial 2026- $607.08

Camiseta de Monterrey niños- $780.53

Botella de agua con póster de Monterrey- $693.81

Sudadera gris o verde con capucha- $1300.89

Camiseta Monterrey- $867.26

Sudadera con Capucha de Monterrey del Mundial- $1734.52

Gorra de Monterrey del Mundial 2026 niños- $728.50

Con el Mundial 2026 corriendo, la mercancía oficial se perfila como unas de las principales atracciones para los aficionados en las sedes mexicanas.