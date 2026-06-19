Pronóstico del clima para el partido Túnez vs Japón en Monterrey

El partido entre Túnez vs Japón será el fin de semana en el Estadio Monterrey este sábado 20 de junio de 2026 al norte del país.

Previo al encuentro de este partido de la justa mundialista, no olvides consultar el pronóstico del tiempo para tomar tus precauciones.

¿Dónde ver el partido Túnez vs Japón el 20 de junio?

Si tienes pensado acudir a disfrutar de este encuentro que forma parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aquí podrás conocer el pronóstico del clima para ese día.

Este fin de semana no te pierdas la mejor cobertura del partido entre la selección de Túnez y la de Jaón, la cual podrás seguir en vivo a través de la señal de TV Azteca y las plataformas de Azteca Deportes.

¿Cómo estará en clima en Monterrey durante el Túnez vs Japón?

Las tendencias meteorológicas y los reportes más recientes de la dirección de Protección Civil de Nuevo León, en Monterrey y el área metropolitana se espera un sábado de contrastes en el clima.

La calidad del aire será buena y se estiman vientos de 30 a 40 kilómetros por hora.

¿Cuál será la temperatura en Monterrey el 20 de junio?

El pronóstico meteorológico extendido, del 18 al 22 de junio de 2026, prevé para el sábado las siguientes temperaturas:



Temperatura máxima de 31 °C

Temperatura mínima de 22°C



El Servicio Meteorológico Nacional, en su pronóstico extendido a 96 horas, prevé días de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, excepto en la península de Baja California.

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Una línea seca en el norte del territorio nacional, un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental, divergencia en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y la aproximación de un frente frío (fuera de temporada) a la frontera norte de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las mencionadas regiones, además de la Mesa Central; así como rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua y Coahuila.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en combinación con la onda tropical núm. 8 que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

