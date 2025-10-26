¡Mega Procesión de Catrinas llega a CDMX! Estas son las últimas noticias EN VIVO; a qué hora empieza

¡Toman las calles de capital del país! La Mega Procesión de Catrinas 2025 regresa a la Ciudad de México (CDMX) para este domingo 26 de octubre; te compartimos las noticias más relevantes de este gran evento.

¿A qué hora es la Mega Procesión de Catrinas en CDMX hoy?

Alrededor de las 14:00 horas habrá algunas actividades y música en el Ángel de la Independencia, mientras que la mega procesión de Catrinas comenzará alrededor de las 18:00 horas .

Se espera que el evento termine a las 20:30 horas en el Zócalo de la CDMX.