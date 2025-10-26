¡Mega Procesión de Catrinas llega a CDMX! Estas son las últimas noticias EN VIVO; a qué hora empieza
La Mega Procesión de Catrinas en CDMX, es un evento masivo que une a miles de familias para disfrutar de las tradiciones del Día de Muertos; últimas noticias EN VIVO.
¡Toman las calles de capital del país! La Mega Procesión de Catrinas 2025 regresa a la Ciudad de México (CDMX) para este domingo 26 de octubre; te compartimos las noticias más relevantes de este gran evento.
¿A qué hora es la Mega Procesión de Catrinas en CDMX hoy?
Alrededor de las 14:00 horas habrá algunas actividades y música en el Ángel de la Independencia, mientras que la mega procesión de Catrinas comenzará alrededor de las 18:00 horas.
Se espera que el evento termine a las 20:30 horas en el Zócalo de la CDMX.
EN VIVO
Comienzan los preparativos para la Mega Procesión de Catrinas en CDMX
Las calles de la Ciudad de México han comenzado a llenarse de puestos de maquillaje para que las y los visitantes acudan a pintarse de catrinas para le Mega Procesión de este domingo.
¿Cuál será la ruta de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX?
El recorrido comenzará desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la CDMX; te compartimos la ruta de la mega procesión:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Calle 5 de Mayo
- Zócalo CDMX