¡Comienza el megabloqueo en Edomex HOY! Carreteras cerradas y afectadas por transportistas este 13 de enero 2026
Entre las carreteras afectadas por el megabloqueo en Edomex están la México-Puebla, Circuito Interior Mexiquense, la México-Texcoco y Periférico Norte.
¡Toma precauciones! Transportistas amenazaron con un megabloqueo en las vialidades principales del Estado de México (Edomex) para este martes 13 de enero 2026 alrededor de las 9 de la mañana; te compartimos las posibles carreteras cerradas.
Integrantes de "Rutas Hermanas" exigen más seguridad en las autopistas de México, así como un alto a los abusos de autoridad.
Megabloqueo en Edomex HOY: Cierres en carreteras de México por transportistas; autopistas afectadas y alternativas viales
Reportan bloqueos en la México-Puebla
Además de Circuito Exterior Mexiquense, se reporta un bloqueo en la carretera Los Reyes-Texcoco, a unos metros de Zaragoza, donde se ubica el metro Santa Martha Acatitla.
#AlertaVialFIA | Transportistas bloquean la carretera Los Reyes-Texcoco a unos metros de Zaragoza donde se ubica el metro Santa Martha Acatitla.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2026
Denuncian extorsiones de grúas y corralones que operan en conjunto con policías estatales en el Estado de México.
Vía @isidrocorro… pic.twitter.com/iaJpc5ZZtT
Transportistas bloquean autopista Circuito Exterior Mexiquense
Transportistas del oriente del Estado de México, realizan bloqueos en la Av. Bordo de Xochiaca en su incorporación con la autopista Circuito Exterior Mexiquense en Nezahualcóyotl.
Piden un alto al robo y extorsión que viven a diario en los municipios mexiquenses.
#AlertaVialFIA | Transportistas bloquean la avenida Bordo de Xochiaca y otros puntos del Valle de México, exigiendo alto a robos, extorsiones y abusos de corralones y autoridades.https://t.co/yymMVDI5Ms pic.twitter.com/R5TXRkuooc— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2026
¿Cómo está la México-Puebla hoy 14 de enero 2026?
Por ahora, la México-Puebla reporta un poco de tráfico debido a las maniobras de transporte público en dirección a la Calzada Zaragoza, en la Ciudad de México.
Aunque no se reporta le presencia de manifestantes, se espera que los cierres comiencen alrededor de las 9 de la mañana.
¿Cómo lucen las carreteras del Edomex por bloqueo de transportistas?
Hasta el momento no se reportan afectaciones viales por el megabloqueo de transportistas en el Estado de México; sin embargo, se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado.
¿Dónde serán los bloqueos carreteros este 13 de enero 2026?
La asociación de transportistas, "Rutas Hermanas" confirmó que las carreteras afectadas por el megabloqueo en Edomex son las siguientes:
🛑 Caseta Chalco-Cuautla
🛑 Autopista México-Puebla
🛑 Circuito Exterior Mexiquense
🛑 México-Texcoco
🛑 Calzada Ignacio Zaragoza, frente al paradero Santa Martha
🛑 Avenida Bordo de Xochiaca, en límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán
🛑 Bordo de Xochiaca y Vicente Villada, entrada al Circuito Mexiquense
🛑 Periférico Oriente
🛑 Avenida Pantitlán