¡Comienza el megabloqueo en Edomex HOY! Carreteras cerradas y afectadas por transportistas este 13 de enero 2026

¡Toma precauciones! Transportistas amenazaron con un megabloqueo en las vialidades principales del Estado de México (Edomex) para este martes 13 de enero 2026 alrededor de las 9 de la mañana; te compartimos las posibles carreteras cerradas.

Integrantes de "Rutas Hermanas" exigen más seguridad en las autopistas de México, así como un alto a los abusos de autoridad.

