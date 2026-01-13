Transportistas alistan megabloqueo en Edomex este martes 13 de enero; vialidades afectadas

¡Aguas! Un nuevo megabloqueo podría paralizar importantes vialidades de la zona oriente del Estado de México (Edomex) este martes 13 de enero.

A través de redes sociales, integrantes de la llamada “Rutas Hermanas”, que agrupa diversas rutas de transporte público, difundieron una convocatoria para manifestarse en casetas y otras vialidades, en protesta por presuntos abusos cometidos por grúas, corralones, policías estatales y ministerios públicos.

¿Dónde serán los bloqueos en el Edomex este 13 de enero?

De acuerdo con la convocatoria difundida en Facebook, las carreteras donde se podrían realizar los bloqueos son:



Caseta Chalco-Cuautla

Autopista México-Puebla

Circuito Exterior Mexiquense

México-Texcoco

Calzada Ignacio Zaragoza, frente al paradero Santa Martha

Avenida Bordo de Xochiaca, en límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Bordo de Xochiaca y Vicente Villada, entrada al Circuito Mexiquense

Periférico Oriente

Avenida Pantitlán

Para las personas que se trasladan a diario a la Ciudad de México (CDMX), estas vialidades son clave, por lo que es importante tomar precauciones.

¿A qué hora comenzaría el megabloqueo?

Según la publicación, las movilizaciones iniciarían a las 09:00 de la mañana de este martes 13 de enero, frente al Corralón Gruas Castillo en el municipio de La Paz.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de autoridades mexiquenses, aunque la información ya empieza a generar pánico entre automovilistas y usuarios del transporte público, quienes temen quedar atrapados en el caos vial.

Por ello, se recomienda salir con anticipación, buscar rutas alternas y mantenerse atento a reportes oficiales de tránsito.

¿Por qué se realizará el megabloqueo en Edomex?

Entre las principales denuncias de "Rutas Hermanas" destacan:



Robo de autopartes.

Extorsiones constantes.

Retención de vehículos en corralones.

Tarifas excesivas

Cobros de hasta 15 mil pesos para recuperar vehículos.

Incluso señalan que policías estatales y ministerios públicos actuarían en complicidad con grúas y corralones, inventando delitos como “ataques a las vías de comunicación” para justificar las detenciones.

Si bien esta información podría cambiar conforme avancen las horas, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes de tránsito en tiempo real y considerar salir con tiempo, especialmente ahora que los niños han regresado a clases.